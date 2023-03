Bocce, cresce l’attesa per la Targa d’Oro: ad Alassio attesi campioni italiani e stranieri

Alassio. Ad una dozzina di giorni dalla chiusura delle iscrizioni, sono quasi 800 i giocatori che hanno prenotato un posto nel tabellone della 70ª edizione della Targa d’oro Città di Alassio, manifestazione internazionale di bocce, specialità volo, in programma sabato 15 e domenica 16 aprile nella Città del Muretto e in alcune località limitrofe, tra Pietra Ligure e Diano Marina, entroterra incluso (Garlenda).

Alle 169 (130 confermate con l’avvenuto pagamento) quadrette già inserite nel tabellone della competizione principale, la Targa d’oro Senior, si aggiungono le 34 (25) coppie della 9ª Targa Rosa e le 13 (10) coppie della 10ª Targa Junior, gare riservate rispettivamente al settore femminile e ai giovani. Numeri, aggiornati alla tarda mattinata di mercoledì 29 marzo, che sono destinati a crescere ulteriormente nei prossimi giorni. Con ogni probabilità, entro la data del sorteggio (martedì 11) sarà superato il tetto dei mille atleti. Assicurato anche un buon numero di stranieri: oltre ai club italiani, provenienti anche dal Triveneto, sono già rappresentate società di Francia, Principato di Monaco, Svizzera e Croazia.

Tre le location in cui si giocherà ad Alassio: Palasport Ravizza, Bocciofila Comunale di via Dell’oro e La Fenarina di via Pian del Moro. Per i tre turni conclusivi, in programma dalle 10.30 della domenica al Palaravizza, è prevista la diretta streaming sulla web tv federale topbocce.live.

L’importante “anniversario” di quello che è considerato l’appuntamento più atteso del calendario nazionale sarà celebrato con diverse iniziative collaterali, che richiameranno tanti appassionati ed addetti ai lavori già dalla giornata di venerdì 14. Tra i protagonisti della Targa d’oro ci saranno, come di consueto, i migliori interpreti della disciplina, inclusi diversi campioni e campionesse mondiali in carica, giocatori di grande esperienza e dal passato glorioso, ma anche atleti delle categorie inferiori e tanti giovani.