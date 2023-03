Bocce, ad aprile la Targa d’Oro di Alassio taglierà il traguardo delle 70 edizioni

Alassio. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni sono già una trentina le formazioni che hanno regolarizzato la propria partecipazione alla grande kermesse internazionale del 15-16 aprile ad Alassio e dintorni. Il più atteso appuntamento del calendario italiano quest’anno raggiunge, per quanto riguarda la gara a quadrette, il prestigioso traguardo delle 70 edizioni. Targa Junior (Under 15/12) e Targa Rosa, entrambe a coppie, si svolgeranno invece, rispettivamente, per la 10ª e 9ª volta.

Ricordiamo che le iscrizioni si chiuderanno alle ore 14 di venerdì 7 aprile per i club stranieri e alle ore 14 di martedì 11 aprile per le società italiane. Per Targa Oro e Targa Rosa è previsto un tetto massimo, rispettivamente di 256 quadrette e 40 coppie. Nessun limite per la gara giovanile.

Il programma orario sarà ufficializzato dopo il sorteggio di martedì 11, ma già certi sono gli appuntamenti con i turni di semifinale e finale: ore 14-30 e 17, ovviamente di domenica 16.

Una bella novità: le grandi sfide di domenica 16 saranno trasmesse in diretta streaming dalla nuova web tv della Federazione Italiana Bocce (topbocce.live).

“Diverse sorprese – dichiarano gli organizzatori – sono in cantiere per dare adeguato risalto al traguardo delle 70 edizioni. Tra le varie iniziative, una new entry (per ora non sveliamo altro) per la serata di venerdì 14 e la realizzazione di t-shirt e cappellino celebrativi, che saranno posti in vendita nei giorni dell’evento presso il Palasport Ravizza, impianto che ospiterà ancora una volta le fasi finali”.

La manifestazione quest’anno è organizzata dall’Asd Circolo La Fenarina, in collaborazione con Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio (Colba) e Associazione Bocciofila Alassina, con la compartecipazione di Gesco e Comune di Alassio. La Regione Liguria è ente promotore. L’evento si tiene sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce e della Federazione Internazionale Sport Bocce, inoltre con il patrocinio di Coni Liguria e Provincia di Savona.