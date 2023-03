Biblioteca comunale di Varazze: nel 2022 quasi 7000 prestiti e 4800 utenti

Varazze. La biblioteca comunale di Varazze si conferma un importante polo culturale della città. Le numerose iniziative culturali che trovano casa nei locali della biblioteca intitolata a Eugenio Montale quale la rassegna del “Lunedì letterario” e le tante iniziative di avvio alla lettura per giovani e giovanissimi di tutti gli ordini di scuole, fanno dei locali di Piazza San Bartolomeo un riferimento costante per la vita culturale cittadina.

“Nel 2022 anno durante il quale le limitazioni anti Covid hanno sicuramente pesato – spiega l’assessore alla cultura Mariangela Calcagno – abbiamo contato quasi 7000 prestiti librari con un numero di frequentanti che si avvicina a 5000 unità. Un risultato che fa capire le potenzialità di questo luogo di aggregazione, autentico cuore pulsante della cultura cittadina”.

Il sindaco Luigi Pierfederici si sofferma sulle possibilità che il polo bibliotecario riveste: “Oltre ad essere riferimento della lettura e dunque del sapere e della conoscenza, la nostra biblioteca potrà sviluppare e ampliare le occasioni per essere centro aggregativo dedicato ad eventi culturali come concerti, presentazioni librarie, rappresentazioni. Sappiamo bene infatti – conclude il primo cittadino – che investire in cultura significa investire nelle persone, nei nostri ragazzi e ragazze in particolare”.