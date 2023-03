Basket, Vado batte Loano. Le interviste ai due tecnici Saltarelli e Taverna

Vado Ligure. Domenica scorsa è andata in scena la partita di Serie C Silver tra Vado e Loano, conclusa 79 a 61 in favore dei padroni di casa di coach Marco Saltarelli. “Siamo stati in controllo senza mai andare sotto nel punteggio – dichiara quest’ultimo -. Sicuramente abbiamo fatto degli errori ma è anche frutto del calendario complicato dei vari campionati, quindi a volte prevale la stanchezza e alcuni infortuni. La vittoria è importante ma dobbiamo imparare a conoscere alcune situazioni e i giocatori avversari, siamo ancora un po’ inesperti. I playoff? Saranno tutte partite decisive, ci faremo le ossa”.

“Stiamo raccogliendo poco rispetto a come stiamo giocando – si esprime invece coach Alessandro Taverna -. Purtroppo è da novembre che non riusciamo ad essere al completo per via di tanti infortuni. Infatti paghiamo dazio nelle situazioni di partita dove, essendo punto a punto, non abbiamo abbastanza cambi da fare e ci arriviamo molto stanchi. Sono contento di come hanno giocato i ragazzi e a fine del terzo quarto eravamo sotto soltanto di quattro punti. Differenze con l’anno scorso? La Serie D era sicuramente un campionato con un po’ meno intensità, mentre ora serve metterne davvero tanta per non subire dei brutti parziali. Il nostro obiettivo è cercare di riprenderci per i playout e provare a strappare una salvezza meritata”.