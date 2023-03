Basket, Vado batte Cus Genova: raggiunti la salvezza matematica e l’accesso ai playoff

Vado Ligure. Pallacanestro Vado batte Cus Genova, formazione seconda in classifica, e raggiunge la matematica salvezza oltre a conquistare i playoff.

Partenza sprint dei padroni di casa che vanno subito sul 10-0; ovviamente, Cus non scompare dal campo e dopo un time-out dà il via un contro-parziale che rimette in equilibrio il match.

Nel secondo periodo i vadesi alzano l’intensità difensiva e trovano qualche transizione veloce; entrambe le squadre non tirano bene i liberi, ma sul finire del tempo Vado riesce ad allungare sul +7.

Al ritorno in campo i biancorossi locali trovano diversi contropiedi e provano a scappare: a questo punto gli universitari si mettono a zona e riescono a rientrare. Una tripla di capitan Tridondani consente ai padroni di casa di rimanere sul +6.

Nell’ultimo quarto gli ospiti continuano con la loro difesa e tornano sul -2; i Pappagalli però non ci stanno e continuando a difendere con attenzione finalmente trovano qualche bella giocata contro la difesa schierata. I cussini provano la pressione e il fallo sistematico, ma Vado non si fa sorprendere e anche grazie alla freddezza dalla lunetta conquista i due punti.

Queste le parole del playmaker Dimitrije Stankovic al termine della partita: “Una prestazione che ci lascia contenti contro una squadra che sa giocare a basket. Non siamo stati collaborativi in difesa per tutta la partita, dobbiamo parlare di più. Quando abbiamo aumentato il ritmo su entrambe le metà campo le cose sono andate meglio. Ci siamo dovuti adattare per attaccare la loro zona e alla fine lo abbiamo fatto bene, anche se abbiamo sbagliato qualche occasione di troppo”.

Tabellini

PALLACANESTRO VADO vs CUS GENOVA BASKET 66-53 (17-15; 32-25; 44-38)

VADO: Bertolotti 13; Josovic 8; Pellegrino 4; Stankovic 9; Migone; Rondinini n.e.; Micalizzi; Tridondani (cap.) 7; Squeri 8; Serafini n.e.; Vujic 15; Fantino 2. All. Saltarelli Ass. La Rocca e Salomone.

CUS GENOVA: Ricci 7; Pasqualetto 13; Vallefuoco (cap.) 8; Leveratto n.e.; Pampuro 4; Passanello 1; Grandeaux n.e.; Ferraro 15; Casucci 2; Sommariva 3; De Censi; Esposito. All. Pansolin Ass. Taverna.

Arbitri: Falletta e Ciccangeli.