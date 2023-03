Bando regionale da 5 milioni di euro per formare personale: “Colmiamo il gap tra domanda e offerta”

Liguria. E’ stato presentato oggi pomeriggio nella sede della Camera di Commercio di Savona il bando regionale “Formare per Occupare”. Regione Liguria ha finanziato il bando con il Fondo Sociale Europeo e stanziato 5 milioni di euro per supportare le aziende del territorio a trovare e formare personale qualificato da assumere.

La misura è finalizzata ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato migliorando la propria competitività.

Il bando dispone di un plafond di risorse per favorire gli inserimenti lavorativi in azienda delle persone disoccupate senza limiti di età e con un vincolo occupazionale minimo del 60 per cento di coloro che completeranno il percorso formativo.

L’assessore regionale Marco Scajola ha detto: “E’ un’importante opportunità per la crescita del nostro territorio che si avvale di uno stanziamento di Regione Liguria di 5 milioni di euro di risorse del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Questa misura è finalizzata ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia i fabbisogni delle imprese che hanno necessità di riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato, migliorando la propria competitività”.

Il vice presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Angelo Berlangieri, ha sottolineato l’importanza di coniugare la formazione con l’occupazione, obiettivo portante dell’accordo di collaborazione tra le Camere di commercio liguri e la Regione per dare forza e impatto all’attuazione delle misure del Fondo Sociale Europeo sul territorio: “Il sistema camerale assicura la massima disponibilità, insieme alle associazioni di categoria del territorio, per trasferire alla Regione tutte le informazioni sui fabbisogni occupazionali e le competenze professionali richieste dalle imprese del territorio per far sì che le decisioni strategiche assunte dall’ente regionale vadano sempre più nella direzione di colmare il gap tra domanda e offerta di lavoro che rappresenta una costante del sistema produttivo locale, come testimoniano periodicamente le analisi del sistema informativo Excelsior”.

Il dirigente del settore Sistema regionale della Formazione, Paolo Bufalini, ha illustrato le modalità operative della misura: “Il bando è a sportello con vincolo occupazionale e destinato a finanziare percorsi di formazione per disoccupati, completamente gratuiti per l’utenza. Almeno il 60% degli allievi che completano il percorso formativo dovranno essere assunti alla fine del corso. La dotazione finanziaria è di 5 milioni di euro: le risorse saranno assegnate ad Alfa Liguria – Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l’Accreditamento – che gestirà l’istruttoria delle domande di finanziamento presentate dagli enti. Le assunzioni devono essere garantite da un accordo firmato da imprese e organizzazioni sindacali sin dalla presentazione del progetto da parte di un ente formativo accreditato. Il bando non ha una scadenza, le domande potranno essere presentate fino ad esaurimento delle risorse e le domande verranno valutate in ordine di presentazione. I corsi devono avere una durata massima di 600 ore e possono comprendere attività teoriche, pratiche e tirocini curriculari”.