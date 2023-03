Balneari, la mazzata sulle aste non ferma lo sviluppo di un turismo accessibile

Savona. Il clima di incertezza che grava sul futuro dei gestori degli stabilimenti balneari non impedisce ai titolari delle concessioni in Liguria di investire sulla formazione e sui servizi. E così il corso di formazione per un turismo accessibile organizzato dal Consorzio Obiettivo Spiagge, che raccoglie oltre 400 iscritti concentrati sul ponente ligure, in partenza in questi giorni ha fatto registrare il tutto esaurito. Un successo che contribuirà a rafforzare la leadership della Liguria come metà di turismo accessibile: tra i 45 comuni in Italia che si possono fregiare della Bandiera Lilla ben 10 sono nella nostra regione. Essere un Comune Bandiera Lilla significa avere lavorato per rendere accessibili buona parte di ciò che può essere reso accessibile e migliorare costantemente la propria accessibilità turistica, giorno dopo giorno, anno dopo anno.

Con il termine turismo accessibile si indicano tutti quei servizi e quelle strutture messi a disposizione di persone con disabilità o bisogni speciali in modo che possano godere della possibilità di viaggiare, alloggiare e prendere parte ad eventi senza incontrare problematiche o difficoltà in condizioni di autonomia, ma anche di sicurezza e comfort. Un servizio o una struttura sono accessibili prima di tutto quando risulta accessibile l’informazione relativa, cioè facilmente reperibile, comprensibile ed efficace; quando sono facilmente raggiungibili e, una volta raggiunti, interamente fruibili; quando il personale che vi opera è preparato a rispondere ai vari tipi di esigenze e quando sono inseriti in una “rete” accessibile (alberghi, mezzi di trasporto, ristoranti, luoghi d’interesse nelle vicinanze).

Il corso gode del patrocinio di Regione Liguria ed è stato programmato e pensato per gli operatori degli stabilimenti balneari addetti all’accoglienza e responsabili dei vari servizi, oltre che ai bagnini ed al personale addetto ai servizi di spiaggia. E’ stata attivata una collaborazione con l’Associazione Onlus Handy Superabile nata nel 2016 con il progetto “Mare senza barriere” che ha ottenuto dalla Borsa Europea del Turismo il “Premio Italia Turismo Accessibile” e collabora, da diversi anni, con diversi operatori turistici fra cui il gruppo di turismo integrato “Alpitour World”.

Il progetto formativo si avvarrà delle competenze tecniche della Società Nazionale di Salvamento, sezione di Albenga che si occupa di istruire e preparare i candidati agli esami per il conseguimento del Brevetto di Bagnino di Salvataggio. A fine corso sarà programmata la prova finale pratica che si svolgerà alla presenza delle testaste giornalistiche e delle autorità in una spiaggia che sarà definita prossimamente.

A tenere banco, tuttavia, resta ancora la bocciatura del Consiglio di Stato sulla proroga di un anno delle concessioni balneari. Il Sib-Confcommercio ribadisce che “non solo è opportuno, ma anche necessario, che il Parlamento sollevi la questione di conflitto di attribuzione contro le sentenze del Consiglio di Stato davanti alla Corte costituzionale. Diversamente, il governo e il parlamento saranno stati privati delle proprie esclusive prerogative legislative in materia. In questo paese chi legifera sulle concessioni demaniali, il parlamento o il Consiglio di Stato?”.

Una richiesta che apre ora un fronte tutto giuridico-legislativo sulla vicenda dei balneari, che, ad ora, non hanno ancora certezze definitive sul loro futuro, in primis se le aste pubbliche saranno presto operative. Il governo rivendica la norma introdotta con la conversione in legge del Milleproroghe, con l’invito, però, ad accelerare sulla mappatura delle coste e al monitoraggio dei litorali, che darebbe nuova forza al provvedimento di proroga concesso per la categoria.