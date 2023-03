“Ballando oltre l’ostacolo”, a Savona un progetto dedicato ai bambini e ragazzi con disabilità

Savona. L’Asd Semplicemente Danza in partnership con il Comitato Italiano Paralimpico Liguria e Fondazione De Mari ha promosso un progetto dedicato a bimbi e ragazzi con disabilità intitolato “Ballando oltre l’ostacolo”.

Il progetto si pone l’obiettivo di promuovere la danza sportiva come strumento per superare i propri limiti fisici e mentali in un ambito attento anche allo sviluppo della socialità.

“Gli allievi con diverse disabilità (fisiche, sensoriali o di relazione) hanno intrapreso questi percorsi formativi insieme ai coetanei normo dotati per riaffermare il concetto di inclusione che è alla base di questo progetto – spiegano dalla scuola di danza – Gli atleti disabili stanno tutti rispondendo positivamente impegnandosi davvero a fondo; determinazione, fiducia, serenità e divertimento caratterizzano le lezioni. Tutto questo anche grazie a tecnici preparati che sanno gestire sia gli aspetti fisici che psicologici di questi atleti”.

“La danza sportiva – concludono – ha confermato ancora una volta di essere un forte stimolo al superamento di ostacoli che sembrano insormontabili e nel contempo un mezzo di integrazione per tutti i ragazzi”.