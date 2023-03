Autostrade, in A10 inizio settimana da “bollino rosso” per chi viaggia da Savona verso Genova

Savona. Giornata da “bollino rosso” per chi domani, lunedì 6 marzo, viaggerà in A10 da Savona verso Genova.

Secondo le elaborazioni del primo tronco di Genova di Autostrade per l’Italia, infatti, dalle 7 alle 19 lungo la tratta si registreranno tempi di percorrenza molto superiori alla media. La situazione dovrebbe migliorare a partire proprio dalle 19. In direzione opposta, invece, tempi di percorrenza superiori al consueto dalle 7 alle 13, mentre situazione più normale verso l’ora di pranzo e nel primo pomeriggio, tra le 13 e le 16; qualche rallentamento anche nella fascia 16-19 e situazione normalizzata in serata.

Situazione piuttosto critica anche in A26 nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’A10 e Ovada. Tempi di percorrenza molto superiori alla norma sia in direzione di Gravellona Toce che in direzione di Voltri tra le 7 e le 10 del mattino, con qualche disagio ancora fino alle 13 in direzione del capoluogo di regione. Rallentamenti consistenti ancora dalle 16 alle 19 sempre in direzione di Genova Voltri.

Traffico in alcuni momenti più consistente ma comunque relativamente regolare sugli altri tratti di competenza di Aspi, sulla A7 Serravalle-Genova e sulla A12 Genova-Sestri Levante.