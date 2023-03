Autostrade, in A10 coda fino a 9 km tra Pietra e Spotorno: settimana da bollino rosso

Savona. Giornate ancora difficili per chi viaggerà sulle autostrade liguri e savonesi per l’intensificarsi dei lavori di manutenzione sulle tratte prima dello stop pasquale ai cantieri. Saranno giorni con traffico da bollino rosso in particolare su A10 Savona-Genova così come sulle tratte della A26.

E intanto nella domenica odierna è la tratta di Autofiori ad essere stata interessata dai disagi per la presenza dei lavori, in particolare nel tratto tra Pietra Ligure e Spotorno dove la coda nel pomeriggio è arrivata fino a 9 km, con auto e veicoli fermi sulla carreggiata per il notevole flusso viario.

Sempre oggi altre criticità hanno riguardato il tratto compreso tra Albenga e Borghetto, con forti rallentamenti e lunghi tempi di percorrenza su tutta la direttrice di levante verso Savona.

E sulla A6 l’avviso ai viaggiatori per la pioggia intensa che ha caratterizzato il collegamento tra Millesimo e Altare, dove nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente con un’auto che ha sbandato a seguito della predita di controllo da parte del conducente, picchiando poi contro il guard rail: nessun altro mezzo è stato coinvolto e per gli occupanti della vettura contusioni e ferite di lieve entità.

(QUI i cantieri di Autofiori).

Secondo le elaborazioni di Autostrade per l’Italia, dalle 7 alle 19 si registreranno tempi di percorrenza molto superiori alla media in entrambe le direzioni sia per A10, in direzione Genova, quanto per la A26 in particolare nelle prime ore del mattino e in entrambe le di8rezioni:

Ecco i punti critici:

Tratto compreso tra Arenzano e Allacciamento A10/A26 in direzione Genova tra i km 19+300 e 18+100

Tratto compreso tra Varazze e Celle Ligure in direzione Savona tra i km 27+550 e 28+400.

Tratto compreso tra Masone e Allacciamento A26/A10 in direzione Genova tra i km 3+200 e 1+500.

Tratto compreso tra Allacciamento A10/A26 e Masone in direzione Gravellona Toce ì tra i km 10+050 e 13+700.