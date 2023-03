Autostrade, cantiere sull’A10 ad Arenzano: 4 km di coda verso Genova

Autostrade. Dopo la situazione difficile che si è registrata in mattinata a causa del vento, alle ore 18,30 circa, sulla A10 Genova-Savona si registrano 4 km di coda in direzione Genova. Lo comunica Autostrade per l’Italia.

La coda è in corrispondenza di un cantiere per lavori di ammodernamento della galleria Castello I all’altezza del km 19,7, per consentire i quali il traffico transita su una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta.

Si informa inoltre che nel tratto compreso tra l’allacciamento con l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Varazze in entrambe le direzioni, a partire dalle 12 circa è stato rimosso il divieto temporaneo di transito a telonati, furgonati e caravan disposto in mattinata in ragione delle forti raffiche di vento registrate sul tratto.

La circolazione risulta intesa sul nodo genovese – coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per un veicolo in avaria – ma regolare sulle altre direttrici liguri gestite da Autostrade per l’Italia.