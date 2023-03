Autofiori, per Pasqua stop ai cantieri da Savona a Taggia. Il presidente Lupi: “Tutelare il nostro turismo”

Ponente. Se ieri è arrivata la comunicazione di Aspi sullo stop ai cantieri per il periodo pasquale, per le attività di manutenzione delle tratte di Autofiori, la A10 Savona-Ventimiglia e la A6, è previsto un tavolo in Regione Liguria per la giornata di domani, giovedì 9 marzo, nel quale sarà predisposto un piano per agevolare la mobilità viaria a livello autostradale, considerata condizione essenziale per i flussi turistici in arrivo in riviera e nel ponente ligure.

La conferma è arrivata questa mattina dallo stesso presidente di Autofiori, Enrico Lupi, che anche in qualità di presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, ha evidenziato la necessità assoluta di interrompere i cantieri attualmente presenti per non danneggiare il comparto turistico e il tessuto di aziende del settore, indotto compreso.

“Stiamo lavorando per questo obiettivo – afferma -, con la proposta di un fermo totale da Savona fino ad Arma di Taggia. Sono in corso tutte le verifiche e gli accertamenti di carattere tecnico per predisporre il piano pasquale di rimozione dei cantieri”.

“Con la Regione Liguria, in relazione al tavolo istituzionale avviato per la situazione delle autostrade liguri, manteniamo costante il dialogo, il confronto e il coordinamento richiesto: domani, nell’incontro con lo stesso ente regionale, auspichiamo di confermare una comunicazione ufficiale in questa direzione, che possa tranquillizzare gli operatori economici e gli stessi turisti pronti ad arrivare nel nostro territorio“.

“Comprendiamo perfettamente le ragioni e le richieste del turismo, che propri ora si avvia all’apertura della stagione e le vacanze pasquali rappresentano un primo momento di arrivi e presenze significative: per questo è indispensabile agevolare i turisti e i visitatori nel loro soggiorno in tutto il comprensorio rivierasco” conclude il presidente Lupi.

Tra le tratte della A10 interessate: Spotorno-Feglino e Finale Ligure-Pietra Ligure in direzione Ventimiglia, così come la direttrice complessiva tra Pietra Ligure-Borghetto-Albenga, che anche nella mattinata di oggi ha visto il formarsi di code fimo a 5 km per lavori.

Dunque una situazione che potrebbe portare ad un traffico in tilt in giornate già di per sè da bollino rosso per esodo e controesodo pasquale, con relativi conseguenze sull’Aurelia e sulla viabilità ordinaria.

Oltre all’A10, Autofiori e Regione, in relazione alle analisi tecniche e operative dei cantieri – alcuni dei quali impattanti e che presentano oggettive difficoltà di rimozione -, valuteranno possibili stop anche per le tratte di competenza della A6 Savona-Torino, anch’esse soggette a disagi e forti rallentamenti proprio le attività in essere di restyling e manutenzione: in particolare tra gli svincoli di Millesimo e Altare.