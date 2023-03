Autofiori, i cantieri in A10 e in A6 dal 13 al 20 marzo: ecco le previsioni di traffico

Liguria. Sono indicati solo i cantieri dal 13 al 20 marzo in A10 e in A6 nel tratto di Autofiori che, in situazioni particolari, potrebbero creare rallentamenti al traffico sul Tronco A6 (Torino/Savona) e sul Tronco A10 (Savona/Ventimiglia-confine francese). Per quanto riguarda, invece, le previsioni di Aspi per le tratte di competenza nella giornata di domani, domenica 12 marzo, non si prevedono disagi alla viabilità.

Tronco A6 – Torino-Savona

CANTIERI

Direzione Savona

– tra Ceva e Millesimo dal km 93+350 al km 94+200, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza sui viadotti Rivere e Zemola sud, dal 15/11/2022 al 30/06/2023;

– tra Millesimo e Altare dal km 97+115 al km 99+450, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico sui viadotti San Bernardo, Tana e Surie, dal 20/10/2021 al 30/06/2023;

– tra Millesimo e Altare dal km 101+020 al km 102+024, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso e parte della corsia di marcia, per interventi di adeguamento sismico sul viadotto Moia, dal 28/11/2022 al 31/03/2023;

– tra Millesimo e Altare dal km 103+750 al km 105+850, restringimento della carreggiata con chiusura della corsia di sorpasso per interventi di adeguamento sismico del viadotto Bormida di Pallare sud e ponte Bottazzo Mulino, dal 07/11/2022 al 14/04/2023;

– tra Altare e Savona dal km 109+800 al km 118+150, carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta, per lavori di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 30/11/2023;

– tra Altare e Savona dal km 120+850 al km 122+100, restringimento della carreggiata con chiusura delle corsie di emergenza e marcia, per interventi di adeguamento sismico del viadotto Tre Ponti dal 14/02/2023 al 30/06/2023.



Direzione Torino

– tra Savona ed Altare dal km 119+408 al km 109+650, restringimento della carreggiata in regime di deviazione della carreggiata sud per interventi di adeguamento sismico delle opere d’arte lotto 2 dal 17/04/2022 al 30/11/2023.

CHIUSURE

Direzione Savona

La rampa di svincolo in entrata a Marene sarà chiusa, per i veicoli diretti a Savona:

– dalle ore 21:00 del 10 marzo alle ore 06:00 del 11 marzo.

Al traffico diretto a Savona si consiglia l’ingresso al casello di Fossano.

La rampa di svincolo in uscita a Marene sarà chiusa:

– dalle ore 21:00 del 13 marzo alle ore 06:00 del 14 marzo;

– dalle ore 21:00 del 14 marzo alle ore 06:00 del 15 marzo;

– dalle ore 21:00 del 15 marzo alle ore 06:00 del 16 marzo;

– dalle ore 21:00 del 16 marzo alle ore 06:00 del 17 marzo.

Si consiglia l’uscita al casello di Carmagnola.

La tratta compresa tra gli svincoli di Altare e Savona sarà chiusa:

– dalle ore 21:00 del 15 marzo alle ore 06:00 del 16 marzo.

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Savona.

La tratta compresa tra gli svincoli di Millesimo e Altare sarà chiusa:

– dalle ore 21:00 del 16 marzo alle ore 06:00 del 17 marzo.

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Altare.

La tratta compresa tra gli svincoli di Carmagnola e Marene sarà chiusa:

– dalle ore 23:00 del 17 marzo alle ore 06:00 del 18 marzo.

Il traffico deviato sulla viabilità ordinaria potrà riprendere il percorso autostradale presso il casello di Marene.

ENTRAMBE LE DIREZIONI

Lo svincolo di Millesimo sarà chiuso per i veicoli in entrata diretti a Torino e a Savona:

– dalle ore 21:00 del 16 marzo alle ore 06:00 del 17 marzo.

Per i veicoli diretti a Torino si consiglia l’ingresso in autostrada alla stazione di Ceva; per quelli diretti a Savona, alla stazione di Altare.

Tronco A10 – Savona-Ventimiglia (confine francese)

CANTIERI

Direzione Italia

– Tra Confine Stato e Ventimiglia dal km 158+107 al km 155+150 carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta 13/03/2023 al 20/03/2023

– Tra Albenga e Borghetto S.S dal km 76+305 al km 73+550 carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento nella galleria Piccaro dal 13/03/2023 al 20/03/2023

– Tra Finale Ligure e Spotorno carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 58+015 al km 56+275 per lavori sulla carreggiata opposta dal 13/03/2023 al 20/03/2023.

Direzione Francia

– Tra Spotorno e Finale ligure dal km 56+275 al km 58+015 carreggiata chiusa con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta per lavori di adeguamento nella galleria Orco dal 13/03/2023 al 20/03/2023

– Tra Borghetto S.S e Albenga carreggiata a doppio senso di circolazione dal km 73+550 al km 76+305 per lavori sulla carreggiata opposta dal 13/03/2023 al 20/03/2023

– Tra Borghetto S.S. e Andora chiusura della corsia di marcia dal km 80+650 al km 84+510 per rifacimento delle barriere di sicurezza dal 13/03/2023 al 20/03/2023

– Tra Ventimiglia e Confine Stato dal km 155+140 al km 158+107 carreggiata chiusa per lavori di adeguamento galleria Cima Giralda dal 13/03/2023 al 18/03/2023.

CHIUSURE

DIREZIONE FRANCIA

Per lavori di adeguamento dell’omonima galleria, il parcheggio Piccaro sarà chiuso dalle ore 04:00 del 13 marzo alle ore 06:00 del 6 aprile, salvo anticipato termine dei lavori.

DIREZIONE ITALIA

Non sono previste chiusure.

VIABILITÀ ORDINARIA

Strada Statale n. 20 – Nell’ambito delle lavorazioni dedicate alla riqualificazione del piazzale di Ventimiglia, la variante alla Statale n. 20 resterà chiusa fino al 31 luglio 2023.