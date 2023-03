Autocarrozzerie, concorrenza e miglior servizio. Confartigianato Liguria: “Tutele a imprese e cittadini”

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 842, presentato da Stefano Balleari (FdI) e sottoscritto da tutti i gruppi, con il quale si impegna la giunta a farsi portavoce presso il governo delle esigenze del comparto dell’autoriparazione, in relazione agli effetti distorsivi che ostacolano il raggiungimento di una effettiva libera concorrenza, non solo nell’interesse della categoria ma, soprattutto, dei consumatori garantendo sicurezza e qualità delle riparazioni.

Nel documento si ricorda che la normativa in vigore, pur consentendo al danneggiato e all’assicurato la libera scelta del proprio riparatore, non ha prodotto risultati utili per garantire davvero la libera concorrenza.

Il Consiglio regionale ha poi approvato all’unanimità l’ordine del giorno 843, presentato da Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) e sottoscritto da tutti i gruppi, con il quale si impegna la giunta a intervenire, anche attraverso la Conferenza delle Regioni, nei confronti del Parlamento e del Governo, affinché siano assunte iniziative specifiche, anche di natura legislativa, per garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla legge 124 del 2017 in materia di libertà di scelta dei servizi di autoriparazione dal parte del cittadino-automobilista

E prevedere per l’assicurato con polizza RC auto, di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del veicolo danneggiato, avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia.

“Tutelare la piena concorrenza e il libero mercato tra autocarrozzerie significa garantire al cittadino la miglior qualità nelle riparazioni. E’ con questo obiettivo principale che la maggioranza di centrodestra in Liguria ha presentato, sostenuto e approvato due ordini del giorno sulla materia, a prima firma di Lilli Lauro (Lista Toti) e Stefano Balleari (Fratelli d’Italia)” evidenzia la Lista Toti in Regione.

“Con l’ordine del giorno 843, da me proposto, abbiamo impegnato la giunta a intervenire presso il governo perché, anche con specifici provvedimenti di legge, venga garantito il diritto di ogni automobilista a scegliere la propria carrozzeria di fiducia e di vedere riconosciuto dalla compagnia assicurativa il completo ristoro del danno subito – sottolinea Lilli Lauro -. Purtroppo non sempre questo avviene nella realtà e gli automobilisti si vedono costretti a rivolgersi alle imprese segnalate dalle compagnie stesse”.

“Con l’ordine del giorno 842 che ho promosso – spiega Stefano Balleari – la giunta è impegnata a chiedere un intervento del governo su un altro specifico problema. Troppo spesso le compagnie di assicurazione impongono alle autocarrozzerie prezzi al ribasso. Questo distorce il libero mercato, danneggia un tessuto economico in Liguria costituito principalmente da piccole e medie imprese, e soprattutto condiziona la qualità del servizio della riparazione cui il cittadino ha diritto” conclude il gruppo di maggioranza.

“Come segnalato da Confartigianato, sono ancora molti i tentativi attraverso cui le compagnie assicurative cercano di monopolizzare le condizioni relative alla clausola di “indennizzo in forma specifica”, imponendo con condizioni vessatorie solo un’esigua lista di attività presso cui portare la propria vettura al fine di ottenerne la riparazione – afferma Confartigianato Liguria. Questo comportamento ha contribuito a creare situazioni di distorsione del mercato, in aperto contrasto rispetto a quanto disposto dalla legge del 2017″.

“Due i soggetti a farne le spese: da un lato l’automobilista privato del suo diritto di scegliere liberamente l’impresa di autoriparazione a cui affidare il proprio veicolo, dall’altro le officine di autoriparazioni che, costrette ad accettare condizioni economiche al ribasso, vedono violate continuamente le disposizioni fondamentali in materia di libera concorrenza.

“Ad oltre cinque anni di distanza dall’entrata in vigore della legge annuale per il mercato e la concorrenza – commenta Giuseppe Pace, presidente regionale e nazionale di Confartigianato Carrozzieri – assistiamo ancora alla stipulazione di contratti che violano il diritto di scelta e di integrale risarcimento del danno”.

“L’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio regionale ligure costituisce un segnale di speranza affinché vengano intraprese iniziative specifiche, volte a tutelare non solo la libertà di scelta del cittadino, ma anche la libera e piena concorrenza tra le imprese di autoriparazione, ricordando anche la loro prevalente natura di imprese artigiane” conclude.