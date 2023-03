Auto cappottata sulla Sp15 a Pallare, due giovani trasferiti in ospedale

Pallare. Incidente, questo pomeriggio, lungo la Sp15 all’ingresso di Pallare, in direzione di Bormida.

Intorno alle 15 un’auto, per cause ancora da accertare, si è cappottata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, due ambulanze della croce bianca di Carcare insieme con l’automedica ed i carabinieri.

Per fortuna le tre persone a bordo del mezzo (una donna con i due figli minori) non hanno riportato ferite particolarmente gravi. I due ragazzi, tuttavia, sono stati trasferiti in ospedale per precauzione.