Aurelia bis, la giunta presenta le tre varianti del tracciato. Rossello: “A maggio ripartenza dei lavori del primo lotto”

Savona. Sono stati presentati dalla giunta comunale durante la seduta della commissione consiliare le varianti del tracciato del secondo lotto dell’Aurelia bis (tra corso Ricci e il casello autostradale di Savona). Il 5 aprile si terrà una riunione con gli enti coinvolti (Anas, Provincia di Savona e Regione Liguria) dove si deciderà il percorso.

Il sindaco Marco Russo introducendo gli interventi degli assessori ha sottolineato la rilevanza dellea questione infrastrutture: “E’ uno snodo cruciale per Savona e si compone di diversi aspetti tra loro: la ferrovia verso il Piemonte, l’accesso al porto, il completamento del lotto iniziato dell’Aurelia bis e il secondo lotto. Ci sono state diverse interlocuzioni con Anas e con il ministero. Anas ha poi formulato tre ipotesi di soluzione chiedendo un riscontro da parte nostra“. L’assessore Francesco Rossello ha aggiunto: “Siamo in presenza di un’opera la cui realizzazione è già stata iniziata. La questione non è discutere dell’utilità o meno, ma cosa fare di un progetto in fase avanzata. Il secondo lotto è fondamentale, ma non è sufficiente per raggiungere il massimo livello di efficienza dell’opera“.

I tracciati presi in considerazione sono tre e sono interamente in galleria. Il primo (giallo) esce in corso Svizzera all’altezza del deposito di Vernazza (comporterebbe alcuni espropri), il secondo (verde scuro/nero) uscirebbe nell’area antistante il Ruffinengo e comporterebbe il suo esproprio per arrivare in una rotonda in corso Svizzera, il terzo (azzurro) uscirebbe in via Caravaggio tra lo svincolo per andare sulla A6 e via Madonna del Monte.

I consiglieri di minoranza hanno espresso la “difficoltà a esprimere un giudizio sulla base di tracciati disegnati su una mappa“. Il consigliere Fabio Orsi ha detto: “Chiedo da quanto si sta discutendo di questi percorsi tra loro alternativi e quali approfondimenti sono stati fatti. Condivido che il secondo lotto di per sé slegato dalla garanzia di vedere in un futuro non troppo lontano lo svincolo della margonara non è risolutivo da nessun punto di vista. Il collegamento tra i due caselli risolve il problema di un’alternativa al tratto autostradale ma non quello del traffico tra levante e centro città. La verà priorità è lo svincolo della Margonara, se il secondo letto serve per velocizzare la progetazione alternativa dello svincolo è da perseguire altrimenti resta un completamento di un intervento ma poco efficace. Meglio quello con svincolo più vicino all’autostrada”.

Il consigliere Manuel Meles: “Esprimersi sulla base di uno schizzo viene difficile. E’ un’opera che è nata male e proseguita peggio. Non credo che la prosecuzione possa intercettare ulteriore traffico. Non bisogna trascurare i costi dell’opera e va valutato”. Arecco chiede “se ci sono novità sullo svincolo di Miramare”. Il consigliere Ileana Romagnoli evidenzia che “serve a chi da Albisola vuole arrivare a Vado, senza passare da Savona. Con l’uscita in corso Ricci si rischia di intasare il traffico di quella strada. Sarebbe utile avere l’uscita vicino al porto”. Il consigliere Luca Aschei: “Bisogna analizzare molto bene queste scelte. Mi piacerebbe vedere qualcosa di più approfondito, trovo questa seduta inutile”.

Le ipotesi di tracciato prese in considerazione sono giallo, azzurro e verde scuro/nero

L’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi ha sottolineato che “i vantaggi sono evidenti considerando anche che il tracciato è tutto in galleria”. L’assessore Rossello ha replicato: “Vogliamo iniziare a condividere il percorso da queste righe sul foglio. Secondo quanto riferito da Anas, a maggio ripartiranno i lavori del primo lotto”.