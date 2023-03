Aumentano gli avvistamenti di vespa velutina, a Garlenda un seminario dedicato

Garlenda. La Squadra Comunale di Protezione Civile in collaborazione con A.L.P.A. Miele organizza: “Vespa velutina, diffusione e attività di contrasto dalla Liguria di ponente al levante”.

Negli ultimi anni la diffusione della Vespa Velutina si è estesa in modo esponenziale ai territori della Val Lerrone e della Val Merula: questa specie alloctona di Calabrone è un pericolo per la vita delle api e di conseguenza per la biodiversità, oltre a poter diventare un pericolo per l’incolumità delle persone.

Il seminario si terrà sabato 1 aprile, dalle ore 15:00 alle 18:00, presso la Palestra Comunale di Garlenda (Borgata Ponte, 59). Sono previsti gli interventi di Giovanna Spreafico (ALPA Miele La Spezia), Stefano Fenucci (Il Pungiglione), Andrea Romano (ALPA Miele Imperia).

L’evento è patrocinato dai Comuni di Garlenda, Casanova Lerrone, Villanova d’Albenga, Stellanello e Testico e fa seguito ad altre iniziative della Squadra Comunale di Protezione Civile atte a sensibilizzare i cittadini sulla problematica generata dal “Calabrone Asiatico” sulle azioni di contrasto e monitoraggio del territorio: a tale scopo verranno distribuite gratuitamente trappole a coloro che vorranno dare il proprio contributo a queste attività.