Ato unico rifiuti, i sindacati: “I sindaci che tentennano sciolgano le riserve. Ancora solo 90 giorni, a rischio un progetto strategico”

Savona. “Solo 90 giorni alla scadenza per la costituzione dell’ATO unico e della gestione unica di Sat. Ma siamo ancora lontani. Pur constatando uno sforzo da parte della Provincia persistono difficoltà determinate dalle posizioni tenute da alcuni sindaci del territorio”.

E’ il commento dei sindacati dopo la riunione a Palazzo Nervi sull’affidamento a Sat del servizio di raccolta rifiuti in provincia tra il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri, Simone Pesce e Danilo Causa (Cisl), Andrea Pasa (Cgil), Franco Paparusso (Uil), i consiglieri Massimo Niero, Sara Brizzo, Franca Giannotta: “Incredibilmente era assente il sindaco di Cairo che ha le deleghe all’ambiente. Ed è uno dei Comuni che ancora non ha sciolto le riserve: brutto, bruttissimo segnale politico”.

E proseguono: “Oggi tutti i 65 Comuni risultano soci di sat ma non gestiti dalla stessa azienda: questo sta comportando una dilatazione dei tempi non più accettabili”.

“Sono 30 mesi che discutiamo di questo tema, tema fondamentale per tutto il territorio e strategico per l’intera regione. E’ un cambiamento da governare, altrimenti rischiamo di peggiorare invece che migliorare il servizio con pesanti ripercussioni negative sulle attività, sull’ambiente e sulle condizioni di lavoro di oltre 600 lavoratori del comparto. Insistono ancora problemi per definire in maniera definitiva l’iter e le problematiche sembrano sempre essere le stesse. È irresponsabile da parte di sindaci che da oltre 30 mesi non hanno ancora deciso. Mettendo in difficoltà tutta la filiera”.

Tre mesi e scade il tempo: “Il 30 giugno è il termine ultimo dato dalle norme. C’è un solo Comune che presto darà l’ok definitivo entro aprile (Pietra Ligure). Chi ancora oggi tentenna avrà la responsabilità politica di fare naufragare un progetto strategico per il territorio (circa una decina di Comuni) tra cui Cairo Montenotte, Finale Ligure, Loano solo per citare i più popolosi: sciolgano le riserve e lo facciano in tempi brevissimi. Contrariamente saranno responsabili di ciò che accadrà alla società, si lavoratori e alle attività. Nel frattempo abbiamo chiesto un incontro urgente alla regione all’assessore Gianpedrone con l’auspicio di essere convocato in tempi celeri”.

Il prossimo incontro con la Provincia si terrà il 18 aprile alle ore 11.