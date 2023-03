Ato idrico nella bufera, il sindaco Tomatis (Albenga): “Soggetto unico con autonomia delle società”

Albenga. Sono stati giorni molto intensi e frenetici fatti di frequenti contatti informali tra i sindaci coinvolti nell’operazione ATO su acqua e depurazione per il savonese, relativa alla gestione del servizio idrico integrato. Afferma il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Premesso che la volontà di tutti i sindaci è quella di mantenere il servizio in house, da questo bisognerà ripartire per trovare una soluzione”.

A tal proposito, infatti, sono già stati programmati incontri per raggiungere tale obiettivo.

Continua il primo cittadino di Albenga: “In questa fase è molto importante che ogni società che fa parte di Aps e la stessa Aps, assumano posizioni conciliative. Insieme ai nostri dirigenti stiamo studiando gli atti al fine di arrivare ad una soluzione che permetta ad Aps di rimanere gestore unico dell’Ato, preservando l’autonomia delle singole società associate”.

“In ogni caso va tenuto in grande considerazione che Albenga ha potenzialità non solo dal punto di vista della popolazione e del territorio, ma anche delle risorse idriche che da sempre possiede” conclude il primo cittadino ingauno.