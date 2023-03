Ato idrico, è scontro aperto: Russo attacca Melgrati. Loano e Borghetto: “Alternativa alla fusione”

Provincia. “E’ da un anno che lavoro per sbloccare il procedimento di unificazione del gestore unico dell’ATO idrico, che era fermo da tempo, per dare una prospettiva di continuità al servizio idrico pubblico. Grazie alla collaborazione con Loano e Borghetto erano stati compiuti importanti passi avanti. In tutto questo periodo ho sempre manifestato la più ampia disponibilità al dialogo per trovare la soluzione più equilibrata e corretta. Ora, si è arrivati a un passo importante che potrebbe far fare un salto di qualità al sistema: finalmente APS, che lo ricordiamo è l’attuale gestore dell’ATO idrico, potrebbe operare efficacemente”.

Così il sindaco di Savona Marco Russo risponde al collega alassino Marco Melgrati in merito alla vicenda dell’Ato idrico.

“Prendo atto con rammarico che Alassio si mette di traverso. E’ gravissimo leggere motivazioni farneticanti che suonano come una puerile scusa per nascondere una scelta incomprensibile. Il Consorzio Depurazione Acque è sano, chiuderà il 2022 in utile e non ha alcun bisogno di farsi finanziare da altri, tantomeno da Sca”.

“In più, era chiaro che la proposta formulata dal presidente di APS avrebbe previsto che ciò che avrebbero pagato i cittadini di un territorio sarebbe rimasto nel territorio medesimo. Melgrati si sta assumendo una gravissima responsabilità”.

“Domani ci presenteremo in assemblea e prenderemo atto delle scelte di ciascuno. Continuo a pensare che il nostro territorio debba essere in grado di dotarsi di un gestore unico pubblico dell’ATO idrico e lavorerò fino alla fine per questa prospettiva, però non c’è più tempo ed occorre la collaborazione e il senso di responsabilità di tutti. Al momento Melgrati non lo sta dimostrando” conclude il primo cittadino savonese.

Sul fronte dell’altra società coinvolta dal servizio idrico integrato la Servizi Ambientali: “Avevamo immaginato un percorso diverso – dichiarano i sindaci di Loano e Borghetto Luca Lettieri e Giancarlo Canepa, soci di riferimento di Servizi Ambientali – che portasse ad una sintesi positiva le posizioni molto distanti di Savona e Alassio. Per noi l’obbiettivo principale è quello del mantenimento dell’acqua pubblica e per questo nobile fine continueremo a fare la nostra parte”.

“Non condividiamo appieno la posizione di Alassio, ma le valutazioni da fare sono molteplici e in questa fase ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e ragionare su quali siano state le cause che hanno portato a questa situazione, a partire dal modus agendi di Savona e di APS, oltre alla totale latitanza della Provincia, l’ente di governo dell’ambito che, come più volte invocato, avrebbe dovuto dirigere le danze”.

“Noi avremmo preferito – concludono Lettieri e Canepa – iniziare a dare operatività al gestore unico per scongiurare il rischio di un commissariamento e nel mentre lavorare per elaborare una modalità di gestione unitaria, magari diversa dalla fusione, che prevedesse maggiori tutele per le tre attuali società che si occupano di gestire acqua e depurazione”.