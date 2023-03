Atletica Ceriale, ex e attuali gialloneri protagonisti al Trofeo di Genova: nuovo record ligure Mattia Braggio

A Genova si è svolta oggi, domenica 26 marzo, la prima edizione del Trofeo di marcia Memorial Giancarlo Negro, valevole anche quale terza prova del Trofeo Marcia Piemonte. L’evento è stato organizzato da Fidal Liguria in collaborazione con l’Asd Gruppo Città di Genova.

In gara ex ed attuali tesserati dell’Atletica Ceriale San Giorgio.

Mattia Braggio sigla il nuovo record ligure e la migliore prestazione italiana dell’anno in corso coprendo la distanza di 5 chilometri in 20’42″17. Elisa Braggio, prima tra le Promesse, chiude la stessa distanza del fratello in 29’42″95. Maya Rosso, categoria Allieve, ferma il crono a 29’41″71 segnando il nuovo personale.

Mattia, Elisa e Maya indossano la maglia della Asd Duferco Spezia, ma sono cresciuti nell’Atletica Ceriale San Giorgio. Società giallonera che anche oggi ha ben figurato nel Trofeo

Nuovi personal best per l’esordiente Lucia Garofalo, 10 anni, che ha coperto la distanza di 1 chilometro in 6’48”, quarta assoluta e prima ligure.

Tra le Ragazze, sulla distanza di 2 chilometri, troviamo Alice Virgilio che chiude in 11’18” e Sofia Rosso che ferma il crono in 14’39”. Nella categoria Cadette, sui 3 chilometri, due atlete giallonere in gara: Francesca Burruto che arriva in 18’29” e Anna Garofalo che realizza il pb in 19’14”.

Clicca qui per consultare tutti i risultati.