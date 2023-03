Atletica, allenamento a Boissano per gli alunni dell’Istituto Comprensivo Val Varatella

Boissano. Si sono conclusi gli allenamenti del Gruppo Sportivo pomeridiano dell’IC Val Varatella di Borghetto Santo Spirito che, utilizzando il campo di atletica del comune di Boissano, hanno permesso agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Borghetto, Toirano e Ceriale dell’Istituto Comprensivo Val Varatella di prepararsi al meglio per affrontare i Campionati Studenteschi provinciali in programma nel mese di aprile.

Un’iniziativa che, grazie anche alla collaborazione con le ASD Atletica Arcobaleno e Run Finale, ha dato la possibilità a tutti gli alunni di cimentarsi con le discipline dell’atletica leggera: dal salto in alto al lancio del vortex e alle corse veloci, ragazze e ragazzi si sono allenati cercando di superare i propri limiti e record personali, il tutto in un clima di divertimento e nell’ottica dell’inclusione sociale e della sensibilizzazione alla pratica sportiva che caratterizza l’IC Val Varatella.

Mercoledì 29 marzo si è svolta la gara di istituto che darà la possibilità ai vincitori delle diverse specialità di rappresentare la scuola durante la fase provinciale dei Campionati Studenteschi previsti il 17 aprile a Savona.

“Ancora una volta l’IC Val Varatella mette in primo piano lo sport come mezzo educativo fondamentale per aiutare i giovani alunni a crescere con quei principi di lealtà, correttezza e impegno tipici della pratica sportiva”, commentano dall’istituto.