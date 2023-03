Associazione Giovani Alassio, presentata la nuova tessera associativa

Alassio. L’Associazione Giovani Alassio presenta, dopo un lungo periodo di progettazione, la nuova tessera associativa, frutto di un completo restyling e rinnovamento.

“Come promesso dal nuovo Direttivo, è stata avviata una fase di ascolto e collaborazione attiva con tutte le realtà locali e non, – ha spiegato Pietro Gianetti, – siamo riusciti a creare una rete di convenzioni spaziando dalle associazioni sportive fino alle categorie commerciali quali i locali e le discoteche limitrofe. Ecco un elenco sintetico dei protagonisti di queste convenzioni: Rudy Cafè, Accademia Kronos onlus, Wave Walking Alassio, Le Vele, Pallacanestro Alassio, Essaouira, Baia Alassio Calcio, Ferro e Fuoco pizzeria, Società di Salvamento Alassio, Ottica Ottobelli , Dott. Filippo Savastano Chiropratico”.

“Ovviamente tutto ciò è in sviluppo, nell’immediato futuro si aggiungeranno molti altri. Il nostro intento è di agevolare la quotidianità del giovane alassino, concedendo la possibilità di accedere a svariati servizi usufruendo di una scontistica rilevante. Inoltre riteniamo fondamentale questa sinergia comune per sviluppare e accrescere ancora di più lo spirito di comunità nella nostra città. Siamo entusiasmati dalla grande disponibilità che abbiamo trovato in tutte le persone che hanno contribuito a questo progetto”.

“A breve partirà la campagna di tesseramento che ci vedrà presenti in piazza Airaldi-Durante nel giorno del mercato settimanale, ogni sabato, con un nostro punto di ascolto. Nei prossimi giorni comunicheremo maggiori dettagli. Vi chiediamo di aderire numerosi, rendendovi concretamente partecipi della nostra realtà. Infine ci tengo a ringraziare tutto il Direttivo, nelle persone di Luca Iaria, Gabriele Crisonà, Samuele Giribaldi e Matteo Manfredi”, hanno concluso dall’associazione.