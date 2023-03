Assemblea soci Tpl Linea sul nuovo contratto di servizio, ma salta l’intesa con i sindacati: sciopero in vista

Savona. Fallito in Prefettura a Savona un nuovo tentativo di conciliazione con le organizzazioni sindacali dell’azienda di trasporto pubblico savonese all’interno della lunga vertenza aperta per il mancato raggiungimento di intese all’iter attivato il 18 agosto scorso.

Un confronto con i vertici di TPL Linea, Comune e Provincia dopo che le sigle dei lavoratori hanno avviato la seconda fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione a seguito dell’iter iniziato in estate. Tra i punti fondamentali: sicurezza, i turni, più personale, installazione di telecamere di sorveglianza sui mezzi.

“Il ruolo degli Enti proprietari di maggioranza, Comune e Provincia di Savona rimane fondamentale per dare un futuro al trasporto savonese, attualmente con grandi incertezze sulla governance, sulle necessità finanziarie, sul rapporto con la Regione Liguria, sui necessari progetti di sviluppo e ammodernamento”, hanno rimarcato Rsu e sindacati.

I sindacati, quindi, hanno già attivato una azione di protesta in programma il prossimo 17 aprile, di 4 ore, dalle 10.15 alle 12.15.

Intanto è prevista la convocazione di una nuova assemblea dei soci di TPL Linea da parte della stessa Provincia, con al centro il nuovo contratto di servizio con l’affidamento in house all’azienda di trasporto savonese. Un appuntamento sul quale le organizzazioni sindacali chiedono chiarezza in merito ai livelli occupazionali sui singoli settori, funzionali alla stessa implementazione della sicurezza, della manutenzione dei mezzi e alla gestione lavorativa e operativa.

A tenere banco, inoltre, il rinvio deciso dal Cda sull’approvazione del bilancio di esercizio, una proroga consentita dalla normativa e che è stata motivata da questioni tecnico-contabili relative ai mancati ristori e risorse dal Fondo Trasporti, oltre all’incertezza sulla stessa definizione dei fondi per l’affidamento in house.

Su questo anche le sigle sindacali hanno rimarcato una evidente criticità, con la richiesta di un intervento diretto della Regione Liguria. D’altronde il tema delle risorse, spettanti e definite ma non arrivate, e i finanziamenti in itinere sono essenziale per dare concretezza alla nuova gestione del servizio e attuare il piano industriale definito con la procedura.