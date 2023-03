Asl2, Orlando: “Vogliamo ridurre liste d’attesa. Ad Albenga niente spazi per il 118, urgenze al Ppi appena avremo il personale”

Savona. Ad un mese dal suo insediamento come commissario straordinario di Asl2, Michele Orlando fa il punto delle attività svolte e sul futuro della sanità savonese.

In queste settimane, l’erede temporaneo di Marco Damonte Prioli (ex dg dell’azienda sanitaria savonese, ora al vertice del San Martino di Genova) ha visitato i quattro ospedali della provincia e incontrato il personale per fare un panoramica approfondita dei punti di forza e delle criticità di ogni nosocomio.

“Ho notato negli ospedali un grande senso di appartenenza da parte degli operatori – dichiara Orlando – Dall’esterno siamo visti come una Asl molto importante grazie al Dea di II livello e a specialità importanti, un centro di riferimento regionale. Sulla parte ospedaliera il senso di appartenenza è notevole, e da fuori si percepisce la differenza con San Martino o Asl 1 (realtà che Orlando conosce bene essendone stato direttore sanitario ndr). Quanto al territorio, ho trovato operatori molto entusiasti di ciò che si sta facendo con il Pnrr e del lavoro fatto da Monica Cirone. Evidentemente il modo di lavorare è positivo”.

Il tour è partito da Savona: “Il San Paolo ha una grande valenza strategica come Dea di I livello e una buona struttura – dichiara Orlando – ha bisogno, però, di un ammodernamento delle attrezzature, che è stato previsto dal piano socio sanitario regionale”. Tra le novità a Savona, anche il ritorno al banco dell’accettazione da lunedì dei volontari Avo, che durante la pandemia non avevano potuto più svolgere il loro compito all’interno del nosocomio. Un ultimo tassello, dunque, di un percorso verso la normalità dopo l’emergenza Covid.

Riguardo, invece, al Santa Corona di Pietra Ligure, il commissario afferma: “Questo ospedale presenta alcune criticità strutturali e impiantistiche, so che già Prioli aveva iniziato ad intervenire. A breve affideremo il piano della progettazione per la realizzazione del monoblocco, speriamo che i lavori avvengano il più presto possibile”.

Orlando è stato anche a Cairo Montenotte: “Al San Giuseppe ho trovato un personale entusiasta, preparato e formato – racconta -, pronto a realizzare i nuovi progetti prevista da Regione Liguria, ovvero un ospedale e una casa di comunità, oltre alla parte riabilitativa ed estensiva che già è presente”.

Previste novità anche per l’ospedale di Albenga: “Il Santa Maria Misericordia è un ospedale molto valido. Con la Regione stiamo lavorando per cercare di rivedere la sua organizzazione”. In particolare al centro della discussione c’è il Punto di Primo Intervento: “Una volta definito il piano socio sanitario – dice Orlando – il ppi potrà essere riaperto e tornare ad occuparsi anche delle urgenze, anche se in tal senso l’Asl2 ha un’ottima copertura grazie a Savona e Pietra Ligure che riescono a supplire tutte le esigenze della popolazione”.

“Il ppi di Albenga – prosegue il commissario – è legato ad un percorso per il reclutamento di professionisti che dobbiamo fare perché quelli che abbiamo oggi sono sufficienti solo per coprire l’urgenza ed emergenza. Già oggi stiamo appoggiandoci a cooperative per integrare. In certi casi mancano proprio studenti di medicina, dobbiamo quindi potenziare il lavoro nelle scuole”.

Una ricerca di personale che l’Asl2 sta attivando anche per reclutare medici e ridurre i tempi di attesa per visite ed esami, uno dei principali obiettivi di Orlando: “Ci stiamo lavorando, ma è non facile – sottolinea – Cominceremo delle trattative con i professionisti per farci dare prestazioni in più. L’unico modo per noi per risolvere il problema è ‘acquistare prestazioni’ in casa. Stiamo cercando un finanziamento ad hoc per gestire questa pratica e implementare la parte della specialistica ambulatoriale. Quello che bisogna comunque evidenziare è che ad oggi, rispetto ad altre Asl, i tempi d’attesa – almeno in alcuni settori – sono ancora nei limiti”.

L’azienda sanitaria ha deciso anche di aprire dei bandi e reclutare professionisti esterni, in particolare gastroenterologi e cardiologi. “Sulle visite gastroenterologiche – spiega il commissario – abbiamo tempi molto alti, bisogna assolutamente scendere. Un medico può lavorare circa 1500 ore l’anno, la durata media della visita sono 20 minuti: parliamo di 4500 prestazioni all’anno che possono ridurre anche in modo sensibile le attese. Bisogna anche tenere conto che gran parte del tempo dei medici è impegnato nelle attività ospedaliere, che ora funzionano molto bene come confermano i tempi di degenza. In ogni caso alcuni reparti, come Cardiologia, hanno dato una risposta immediata e gli effetti si vedranno già immediatamente”.

Per quanto riguarda invece la radiologia, “Stiamo lavorando per poter attivare anche la domenica le risonanze e le tac in quanto ad oggi le macchine sono totalmente occupate dal lunedì al sabato. Speriamo di riuscire a chiudere il progetto entro il prossimo mese”.

Partirà poi una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per invitarli a cancellare l’appuntamento quando sono impossibiliti a presentarsi: “È un gesto di civiltà che dobbiamo imparare a fare – dichiara Orlando – in altre regioni hanno iniziato a sanzionare chi non si ‘sprenota’, non credo che Regione Liguria abbia intenzione di farlo ma è importante che i cittadini imparino l’importanza di disdire un appuntamento a cui non potranno presentarsi”.

Orlando ha poi fugato i timori di una fusione tra Asl1 e Asl2, dopo le voci degli scorsi mesi: “Fino al 2025 sicuramente non accadrà” assicura e poi chiarisce: “Ora stiamo cercando di mettere a sistema le strutture di secondo livello più importanti, coordinandole tra di loro. I dipartimenti interaziendali che sono stati proposti sono al vaglio della Regione e al momento non c’è ancora nulla di definito a parte il dipartimento di neuroscienze, che esiste già e funziona molto bene”.

Infine sullo spostamento della centrale operativa del 118 da Savona a ponente, Orlando commenta: “Non abbiamo avuto alcuno sviluppo. Abbiamo sentito che qualcuno ipotizza lo spostamento ad Albenga, ma per ospitare il 118 servono strutture che ad oggi lì non ci sono. Non sappiamo se rimarrà a Savona, ma il problema non è logistico: con 1,5 milioni di abitanti in Liguria basterebbe una sola centrale, la Regione ha giustamente deciso di mantenerne tre e ora vedremo dove andranno, dipende esclusivamente dagli spazi”, conclude.