Angelo Pintus quest’estate sulle navi Costa con lo show “Bau”

Savona. Cosa può esserci di più divertente di una crociera Costa alla scoperta del Mediterraneo? Una crociera Costa nel Mediterraneo in compagnia di Angelo Pintus.

Per vivere una vacanza all’insegna delle risate, la prossima estate Costa Crociere avrà ancora come ospite d’eccezione Angelo Pintus, che porterà il suo nuovo show “Bau” a bordo di due navi della flotta, Costa Smeralda e Costa Pacifica.

Il comico triestino si esibirà tra giugno e settembre nel “Teatro Sanremo” di Costa Smeralda e nel “Teatro Stardust” di Costa Pacifica, nel corso di otto diverse crociere nel Mediterraneo, con due show a serata.

Le date degli spettacoli sono, su Costa Pacifica, l’11/6, 9/7, 6/8, 3/9, durante la navigazione tra Catania e Malta; mentre su Costa Smeralda il 26/6, 24/7, 21/8, 18/9, nel corso della navigazione tra Barcellona e Ibiza (Palma di Maiorca nello spettacolo del 18/9).

L’itinerario completo di Costa Pacifica, di una settimana, comprende Taranto, Catania, Malta, e le splendide isole greche di Mykonos e Santorini. Quello di Costa Smeralda, sempre di una settimana, visiterà invece Savona, Marsiglia, Barcellona, Ibiza (Palma di Maiorca dal 12 settembre), Palermo e Civitavecchia/Roma.

Nelle ultime stagioni teatrali Angelo Pintus ha fatto registrare il tutto esaurito con i suoi spettacoli. Ecco come descrive il suo nuovo show “Bau”, in tour attualmente in tutta Italia: “Ma con un titolo come ‘Bau’ veramente c’è bisogno di spiegare lo spettacolo? Veramente devo dirvi di che cosa parlerà? Io capisco se si fosse chiamato ‘Miao’, ma si chiama ‘Bau’! A volte davvero, mi viene voglia di abbaiare!”.

Per assistere allo show di Angelo Pintus basterà prenotare una crociera su Costa Smeralda, con partenze dall’Italia disponibili da Palermo (22/6, 20/7, 17/8, 14/9), Civitavecchia (23/6, 21/7, 18/8, 15/9) e Savona (24/6, 22/7, 19/8, 16/9), o su Costa Pacifica, con partenze da Taranto (10/6, 8/7, 5/8, 2/9) e da Catania (11/6, 9/7, 6/8, 3/9).

L’accesso allo show è incluso nel biglietto della crociera, ma i posti al Teatro Sanremo e al Teatro Stardust sono limitati, per cui sarà necessaria la prenotazione.

Oltre al divertimento e alle risate degli show di Angelo Pintus, a bordo di Costa Smeralda e Costa Pacifica, così come su tutta la flotta Costa, si possono gustare i piatti e i menù creati appositamente per Costa da tre grandi chef di fama mondiale, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che permetteranno di esplorare le destinazioni anche attraverso il cibo. L’offerta di escursioni è disegnata per esplorare gemme nascoste e poco frequentate, e per godersi le tradizioni, i sapori e i colori più autentici delle destinazioni visitate.