Andora, lavori alle condotte dell’acquedotto nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo

Andora. Nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo saranno eseguiti lavori di riparazione sulle condotte di distribuzione dell’acquedotto di Andora. Lo ha comunicato Rivieracqua.

Per consentire l’esecuzione dei lavori è necessario interrompere l’erogazione dell’acqua tra le 21 di lunedì 27 e le 2 di martedì 28 marzo. Il disservizio interesserà il Comune di Andora nella zona che si trova alla sponda sinistra del torrente Merula compresa tra il lungomare e l’autostrada.

“Alla ripresa del servizio – si legge nella comunicazione di Rivieracqua – non si escludono casi di opalescenza che, progressivamente, tenderanno a scomparire. Ci scusiamo per il disagio arrecato all’utenza, precisando che si tratta di interventi necessari e urgenti per garantire la continuità del servizio idropotabile”.

Nel frattempo è in corso a ridosso del confine con Cervo il cantiere di posa delle tubazioni dell’acquedotto e della fognatura, avviato da Rivieracqua nell’ambito dei lavori finanziati con fondi del comune di Andora e finalizzati al collegamento con il nuovo acquedotto del Master Plan del Roja. L’obiettivo è quello di garantire un adeguato approvvigionamento idrico ad Andora, nell’immediato e nel lungo periodo.