Andora, auto contro un muro sulla via Aurelia: due persone ferite

Andora. Incidente stradale nella serata di ieri (19 marzo), ad Andora. Il sinistro si è verificato intorno alle 23, sulla via Aurelia.

Per cause ancora da accertare, il guidatore di un’auto, che viaggiava in direzione Cervo, ha perso il controllo del mezzo nei pressi dell’hotel Trieste.

La macchina, con a bordo due persone, è andata così a sbattere contro un muro. Per fortuna gli occupanti non hanno riportato ferite gravi.

Sul posto si sono recate prontamente le ambulanze e i vigili del fuoco: è stato necessario un solo trasporto in ospedale, al Santa Corona, in codice giallo.