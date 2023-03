Alternanza scuola-lavoro, siglato l’accordo tra la Capitaneria di Porto e l’Istituto Ferraris Pancaldo

Savona. Il 27 Marzo, il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello (CP) Giulio Piroddi e il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris – Pancaldo” Prof. Alessandro Gozzi hanno siglato la convenzione per il progetto di alternanza scuola-lavoro.

Tale iniziativa, riproposta con vivo entusiasmo, dopo tre anni di interruzione forzata provocata dalla pandemia, prevede lo svolgimento di un tirocinio di formazione e orientamento presso la Capitaneria di Porto di Savona, a titolo gratuito, a favore di ventuno studenti appartenenti alla classe quarta – indirizzo “Capitani” -.

Gli studenti verranno inseriti nel contesto lavorativo della Capitaneria di Porto savonese affiancando i militari del Corpo nelle diverse attività operative e d’ufficio e partecipando a momenti formativi sui principali compiti delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. L’esperienza contribuirà a rendere gli studenti più consapevoli dell’organizzazione del porto commerciale di Savona-Vado Ligure, dei servizi tecnico nautici presenti ma, soprattutto, della complessità organizzativa della vita portuale che costituisce un elemento strategico nell’economia del Paese.

La partecipazione a questa attività permetterà ai giovani studenti di relazionarsi direttamente con l’ambiente lavorativo delle Capitanerie di Porto apprendendone le dinamiche di Ufficio pubblico ma anche le principali norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e, soprattutto, acquisendo conoscenze teorico/pratiche sulla tutela dell’ambiente marino, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza della navigazione e, in generale, sull’organizzazione portuale in tutte le sue molteplici sfaccettature..

Nel corso dell’incontro il Comandante del porto ha voluto sottolineare come attraverso la condivisione dei percorsi formativi dei nostri ragazzi tra Scuola, Capitaneria di Porto, Servizi tecnico nautici ed in generale l’intero “cluster” marittimo si riesca ad attivare un efficace e significativo strumento utile ad avvicinare i giovani alle Istituzioni ed al mondo del lavoro trasmettendo non solo valori e tradizione ma anche cultura ed esperienze utili ad intraprendere scelte consapevoli e solide.