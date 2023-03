Altare, lavori di manutenzione all’autovelox: chiusa la galleria Fugona

Altare. Galleria Fugona chiusa al traffico fino alle 14 di oggi pomeriggio (mercoledì 1 marzo).

Il provvedimento per permettere i lavori di manutenzione all’autovelox presente sul viadotto Rastello, proprio all’uscita della galleria della Sp 29. La chiusura è scattata alle ore 9 e come detto durerà per cinque ore.

Per quanto riguarda le modifiche alla viabilità, come si legge sull’ordinanza dei tecnici della Provincia, i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate verranno deviati sull’autostrada A6. Mentre gli altri veicoli potranno percorrere la Sp 5 e passare in mezzo ad Altare, così come avvenuto per le chiusure precedenti della galleria. Si ricorda infatti che ormai da diversi mesi, a causa della pericolosità degli edifici ex Savam, è interdetta al traffico una parte di via XXV Aprile, al strada principale del paese.