Altare, cattivi odori dalla fognature del centro storico. Scotti: “Nonostante le lamentele, il problema dura da anni”

Altare. “Numerosi abitanti del centro storico di Altare (principalmente via Paleologo e Vicoli), come quelli di Strada per Mallare e Salita Arcara, mi hanno segnalato di dover convivere quotidianamente con cattivi odori. Preoccupata dai rischi e dalle possibili conseguenze che tale situazione potrebbe comportare (conseguenze come malattie infettive e danni ambientali), ho presentato un’interrogazione”.

A dirlo è il consigliere indipendente Rita Scotti, sottolineando come “nonostante le costanti lamentele dei cittadini, il problema duri da diversi anni”.

Nel documento, Scotti chiede “se sono stati interpellati Arpal o l’Asl per avere un supporto” e “quali interventi sono stati effettuati sulla rete fognaria negli ultimi anni dal Comune, proprietario delle condotte principali sul territorio, e da CIRA, che è gestore del servizio e quindi responsabile delle manutenzioni e del buon funzionamento della fognatura e della depurazione”.

Scotti poi aggiunge: “Siccome la segnalazione di emissioni maleodoranti nel centro storico e lungo il rio Fossato fanno temere l’esistenza di perdite dalla rete fognaria e/o la possibilità di scarichi non autorizzati nel rio e nei suoi affluenti, ho chiesto delucidazioni per capire se siano mai state fatte indagini o controlli per individuare eventuali perdite o scarichi e con quali risultati”.

Il consigliere domanda poi “se, ad oltre un anno dall’alluvione del 4 ottobre 2021, sono state trovare e messe in atto delle soluzioni definitive per risolvere i problemi di ostruzione dei tombini, principalmente del centro storico, durante le piogge intense che colpiscono il territorio sempre più frequentemente”.