Massimo Ferrero e Angelo Vaccarezza litigano all’Olimpico: “Vattene, sei un incidente nella storia della Samp”

Genova. Lite tra Massimo Ferrero e il consigliere di Regione Liguria, nonché capogruppo di Cambiamo!, Angelo Vaccarezza, grande tifoso blucerchiato. E’ accaduta durante Lazio-Sampdoria, durante l’intervallo della partita.

I due si sono incontrati nell’area ospitalità della tribuna Montemario. “Alla vista delle sciarpe blucerchiate che indossavamo io e il figlio, Ferrero si è sentito in difficoltà e ha avvertito subito la sua guardia del corpo della nostra presenza – racconta Vaccarezza – In maniera più o meno educata lo abbiamo invitato ad abbandonare il ruolo di azionista di riferimento e liberare la Sampdoria dalla sua presenza. Lui non ha detto niente e si è allontanato. Ma una volta che era circondato da guardie del corpo e Digos si è accesa la discussione. Ha iniziato a dire che la colpa è di Lanna, che lui ha lasciato una società in buona situazione e che se tornasse lui si risolverebbe tutto”.

La situazione è degenerata quando il consigliere ha visto Ferrero fare alcuni selfie con i tifosi della Lazio. “A quel punto – rivela Vaccarezza – l’ho invitato, forse in maniera poco gentile, a venire in Gradinata Sud per Sampdoria-Salernitana e lì farsi i selfie con i tanti tifosi blucerchiati che sicuramente avrebbero gradito la foto con lui da appendere in camera”.

Un invito, che in base a quanto riportato da Vaccarezza, non sarebbe stato accolto in maniera positiva da Ferrero. “I toni si sono alzati ulteriormente – dichiara – io gli ho ricordato che ovunque andrà si troverà sempre un tifoso della Sampdoria e che il male che sta facendo alla società non verrà dimenticato. Lui ha iniziato a rivendicare tutti risultati sportivi ottenuti, il fatto che ha vinto 12 derby. Così gli ho ribadito che lui rappresenta solo un incidente della storia della Sampdoria che va risolto velocemente”.

A placcare gli animi è arrivata la polizia, i due così sono tornati in tribuna a vedere il secondo tempo e anche dalla curva ospite non sono mancati cori contro l’imprenditore romano.

“In quel momento – afferma Vaccarezza – Ho pensato a tutti i sampdoriani che avrebbero potuto trovarsi al mio posto, non era giusto che una persona che ha i colori blucerchiati addosso non esprimesse un profondo disprezzo nei suoi confronti. Tra l’altro ha dimostrato l’uomo coraggioso che è, reagendo solo quando aveva le spalle coperte”.

Le contestazioni non sono mancate nemmeno in questi giorni, lunedì, infatti, il numero di cellulare di Ferrero è stato diffuso online su alcuni siti dedicati alla Sampdoria e il “Viperetta” è stato tartassato di chiamate e insulti. Episodio che il suo legale ha denunciato alla polizia postale di Roma.