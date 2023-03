All’Alberghiero di Finale tornano le cene aperte al pubblico: il 31 marzo serata dedicata alla primavera

Finale Ligure. Dopo il successo della cena “M’illumino di Meno” a lume di candela, andata in replica per un totale di due serate sold out, ritornano a grande richiesta le cene dell’istituto Migliorini di Finale Ligure.

Prossimo appuntamento il 31 marzo 2023 alle ore 19,30 con la “Spring Night”.

Una serata che vuol essere una celebrazione della Primavera appena arrivata. Il menù prevede un aperitivo di benvenuto, un antipasto “la Primavera nel piatto” composto da verdura e frutta adagiate su un letto di crema di patate e mozzarella di bufala; primo piatto tipico “pansoti in salsa noci” e un secondo sfizioso composto da un filetto di maiale marinato in agrodolce con salsa alla senape, con carote glassate e patatine nocciola. Il dessert sarà invece composto da un semifreddo al cioccolato bianco profumato al limone e una terra di frolla salata.

Per i più piccoli ci sarà un menu dedicato con chicche di patate al pomodoro, pollo dorato con purè e budino alla panna.

Il servizio sarà curato dalle classi dell’istituto seguite dai rispettivi docenti di indirizzo.

Il costo della cena, vini, acqua e caffè compresi è di €30 per gli adulti e €10 per i bambini. Le prenotazioni sono aperte al tel. 019691372 (Vincenzo).