Alla ricerca di Pietro, nato ad Albenga nel 1968 e poi adottato

Albenga. Questa è una storia che ha origine nel 1968 quando il 29 aprile alle ore 17.30 ad Albenga all’ ospedale S. Maria di Misericordia nacque Pietro Andreis. L’appello dei parenti, pubblicato sulla pagina facebook “Ti cerco. Appelli di persone che cercano le loro origini ed i propri cari”, racconta che il piccolo fu immediatamente affidato all’ Istituto Dei Rondinini vicino a Valloria a Savona dalla madre, che per quattro anni, prima che l’affido si trasformasse in adozione, andò regolarmente a trovare.

Ivg ha fatto una ricerca e rintracciato la persona che sta cercando Pietro.Vorrebbe poter avere sue notizie o abbracciarlo, la zia di Pietro che ha soli nove anni più del nipote. Sia il padre di Pietro ormai deceduto, compagno nel 1968 di Bruna Andreis, che la madre biologica di Pietro , mamma Bruna, per tutta la vita, fino al suo decesso nel 2008 hanno cercato notizie del loro figlio. “La donna all’epoca era già ragazza madre di una bambina sordomuta e quando si accorse di essere incinta – racconta la cognata, zia di Pietro, che lo sta cercando – ebbe paura che il nuovo compagno non accettasse il bambino e decise così, di dare in affido il neonato“.

“Ma non è così – spiega la cognata – Il padre che in seguito venne a sapere della nascita del figlio lo ha sempre cercato. Anche mamma Bruna e tutta la famiglia hanno cercato in tutti questi anni notizie e non sono mai riusciti ad averle“.

Pietro potrebbe essere stato adottato da una famiglia in Liguria o anche di altre zone d’Italia e in questa seconda opzione la ricerca potrebbe rivelarsi molto difficoltosa. Ma – spera la zia- potrebbe anche riconoscersi in base alla data di nascita e alla foto che lo ritrae piccolissimo insieme a mamma Bruna. Un legame familiare che neppure una storia così triste ha spezzato e il desiderio è quello, pur senza sconvolgere la sua vita attuale, di avere notizie, di sapere dove vive Pietro e come sta.