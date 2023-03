Alessandra Grasso nominata responsabile territoriale della Delegazione Ferpi Liguria

Liguria. Il nuovo Consiglio Direttivo Nazionale di Ferpi – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, riunitosi sotto la Presidenza di Filippo Nani, ha nominato i primi 7 responsabili territoriali delle Delegazioni regionali che, da statuto, non prevedono un iter elettivo, per poi successivamente indire le Assemblee elettive regionali in Lombardia, Triveneto e Lazio. Per le Delegazioni della Sicilia e della Sardegna previsti nei prossimi giorni delle sessioni di approfondimento con i soci.

“Durante la pandemia – ha dichiarato Filippo Nani, Presidente Ferpi – le Delegazioni hanno tenuto vicini i soci, organizzando eventi e iniziative, e lo saranno sempre di più in futuro perché rappresentano un anello fondamentale di congiunzione con i territori regionali, sviluppo e presidio fisico per i professionisti e antenna di rilevazione di fabbisogni specifici.”

I Delegati regionali incaricati sono:

• Abruzzo e Molise – MASSIMO DI CINTIO – fondatore e amministratore unico dell’agenzia Virgolacom (public affairs, media relations) con sedi a Pescara e Bari.

• Campania – ASSIA VIOLA – senior consultant in communication, external relations & press office.

• Emilia Romagna – BARBARA BENFENATI – corporate communication manager Alfasigma.

• Liguria – ALESSANDRA GRASSO – responsabile comunicazione Agorà Coop, Genova.

• Piemonte e Valle d’Aosta- EZIO BERTINO – consulente in relazioni istituzionali, pr e comunicazione strategica d’impresa.

• Puglia, Calabria e Basilicata -GENNARO DEL CORE – consulente di comunicazione e brand journalism.

• Toscana – RICCARDO GABRIELE – titolare della pr comunicare il vino, agenzia specializzata in relazioni pubbliche nel settore vino.

“Ringrazio la FERPI per la rinnovata fiducia nei miei confronti- commenta la delegata ligure Alessandra Grasso- Siamo già al lavoro per organizzare eventi su tematiche vicine al nostro mondo professionale dalle città sostenibili all’intelligenza artificiale, dal sociale al marittimo”.