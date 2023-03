Albissola, in località Galaie sorgerà “Viale Emanuela Loi”: intitolato all’agente della scorta di Borsellino morta nella strage

Ad Albissola Marina nascerà uno spazio dedicato a Emanuela Loi, agente di polizia della scorta del magistrato Paolo Borsellino, morta nella strage di via D’Amelio a Palermo nel 1992.

Il tratto di strada che verrà intitolato a lei sarà quello che inizia dall’intersezione tra via delle Rogazioni e via delle Industrie fino all’intersezione tra viale Faraggiana e via Sansobbia, in prossimità del sottopasso ferroviario, in località Galaie. Prenderà il nome di “Viale Emanuela Loi”.

L’iniziativa è stata avanzata del SAP, sindacato autonomo polizia, e accolta dal Comune di Albissola con la seguente motivazione: “L’amministrazione comunale è impegnata da anni nella promozione di campagne di sensibilizzazione sui diritti e doveri dei cittadini, nella prevenzione ed educazione alla legalità. Emanuela Loi – medaglia d’oro al valore civile -, preposta al servizio di scorta del giudice Paolo Borsellino, pur consapevole dei gravi rischi cui si esponeva a causa della recrudescenza degli attentati contro rappresentanti dell’ordine giudiziario e delle Forze di Polizia, assolveva il proprio compito con grande coraggio e assoluta dedizione al dovere. Barbaramente trucidata in un proditorio agguato di stampo mafioso, sacrificava la vita a difesa dello Stato e delle istituzioni”.

L’idea è nata in occasione della ricorrenza Memorial Day, in ricordo delle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio e dei caduti delle forze dell’ordine, che si terrà a fine maggio.