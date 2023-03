Questa mattina, presso la sezione della Lega Navale Italiana di Albisola Superiore, gli appassionati delle “ciumbe” si sono dati appuntamento per una nuova edizione del cimento invernale delle Albisole, tornato nella località del levante savonese dopo lo stop per la pandemia.

La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con i Nuotatori del Tempo Avverso, ancora una volta il gruppo più numeroso: la signora Palma, 78 anni, e il signor Renato, 80 anni, i due cimentisti più anziani. In tutto una quarantina i temerari che hanno sfidato condizioni meteo-marine non proprio ottimali, considerata la situazione meteorologica odierna.

Al tuffo in mare presente l’assessore comunale Luca Ottonello – tra i più giovani partecipanti assieme a Michela Delfino – e il capogruppo di maggioranza Carlo Rossi: “E’ stato un bel momento – ha detto Ottonello – vedere tanti appassionati ma anche albisolesi accorsi a partecipare per la prima volta, incuriositi da questa esperienza”.

“Speriamo che per il prossimo anno si possano avvicinare maggiormente i giovani e giovanissimi, ampliando ancora i partecipanti all’iniziatica, sempre con l’obiettivo di promuovere la nostra città e il nostro mare” ha concluso l’assessore albisolese.

L’iniziativa, infatti, si inserisce nell’ambito della “Settimana Blu” promossa nelle Albisole.