Albisola, pubblicato il bando per l’assegnazione e concessione di 7 orti sociali a Luceto

Albisola Superiore. E’ stato pubblicato ieri, mercoledì 22 marzo, il bando per l’assegnazione di sette aree ortive presso l’Orto Sociale che l’amministrazione comunale sta realizzando in via Giuseppe Gervasio sita nella frazione di Luceto ad Albisola Superiore.

“I lavori di realizzazione di questo ulteriore Orto Sociale sono in corso – afferma l’assessore all’agricoltura Calogero Sprio – e termineranno verso la metà di aprile; questo intervento va ad integrare l’offerta già esistente di 10 aree ortive inserite all’interno dell’Orto Sociale ‘A Sgrigua’ di via Nifosse inaugurato due anni fa; ma, allo stesso tempo, questo intervento si inserisce in un progetto più ampio che riguarda la realizzazione di nuovi spazi verdi, portata avanti dall’Assessorato all’Agricoltura, di cui fa anche parte il Parco Zambellini”.

“Gli Orti Sociali – prosegue Sprio – rappresentano lo strumento che consente di perseguire il raggiungimento di molteplici obiettivi fra cui favorire attività all’aria aperta, sviluppare socialità ed il senso di appartenenza ad un gruppo attivo, promuovere lo scambio intergenerazionale sia dal punto di vista delle conoscenze e delle competenze tecniche che alla trasmissione di valori e principi etici atti a formare la personalità dei più giovani; inoltre questo progetto mira a costituire il recupero di uno spazio che versava in stato di abbandono consentendo anche un incremento del decoro urbano nell’area antistante gli alloggi di edilizia popolare”.

La realizzazione di questo secondo Orto Sociale è stata possibile innanzitutto grazie alla concessione, mediante apposita Convenzione, dell’area da parte di Arte il progetto si avvale poi del sostegno di Coop Liguria consistente sia in un contributo economico di 3.000 euro che della donazione di alberi da frutto e piante aromatiche; la restante parte dei costi è stata finanziata attraverso un contributo economico di 5.000 euro erogato dalla Fondazione De Mari a seguito della partecipazione al bando “Welfare di Comunità” e attingendo dal capitolo del settore Agricoltura del bilancio comunale.

Il bando prevede l’assegnazione di tre orti a soggetti con età superiore ai 65 anni (di cui uno riservato agli assegnatari degli alloggi di edilizia popolare) con il criterio dell’anzianità anagrafica, due orti a nuclei familiari con figli minori a carico e due orti a soggetti di età compresa fra i 18 e i 65 anni; le ultime due tipologie osserveranno il criterio del sorteggio.