Albisola Pallavolo: weekend positivo per Serie B e Serie D

Serie B maschile

Weekend che l’Albisola Pallavolo archivia con soddisfazione. Sebbene a livello ligure abbia dimostrato di non avere eguali in Serie C lo scorso anno, lo scalino con la “B” si è rivelato decisamente alto. Tuttavia, la formazione di coach Agosto continua a dar battaglia su tutti i campi nonostante la salvezza sia quasi un miraggio. Sabato sera la squadra, pur restando ultima, ha incrementato a 8 i punti conquistati battendo 3 a 2 Sant’Anna Tomcar al termine di un match tiratissimo con il tie break vinto 15 a 13 grazie al muro decisivo di Dario Caviglia.

Serie B2 femminile

Per la formazione di Serie B2, invece, la salvezza è solo questione di matematica. Mancano circa cinque punti per poter essere del tutto tranquilli, come ha sottolineato coach Francesco Valle alla vigilia. La sconfitta 3 a 1 contro Ascot Labormet, seconda forza del torneo, può essere considerata come la prova tangibile di una formazione in grado di fare punti contro chiunque. I set sono terminati 25-21 23-25 25-16 25-20.

Serie D maschile (foto)

La formazione allenata da coach Elvio Ferrari ha vinto lo scontro diretto in casa di Admo Volley. Partita fondamentale visto che alla vigilia del match entrambe le squadre erano a pari punti in testa alla classifica. La partita è stata un’altalena di emozioni, con la squadra tigullina capace di imporsi nel primo e nel terzo set. In entrambi i casi, però, l’Albisola è riuscito a pareggiare i conti per poi imporsi 15-9 al tie break. Un punto di vantaggio prezioso da conservare nelle restanti quattro giornate.

Serie D femminile

La vittoria per 3 a 0 contro Corradini Home consente alla formazione di coach Luca Parodi di occupare il quarto posto in classifica insieme alla Pallavolo Carcare. Come per i maschi, si tratta di risultati che vanno ben oltre il mero dato numerico della classifica visto che sono ottenuti da sestetti composti per larghissima parte da giocatori delle giovanili