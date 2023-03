Albisola Pallavolo vicina alla salvezza in Serie B2, Valle: “Siamo tranquilli”

Manca solo la matematica per la salvezza in Serie B2 per la neopromossa Albisola Pallavolo. Per la verità, la squadra che ha vinto la Serie C lo scorso anno non è mai stata a rischio retrocessione. Anzi, in alcuni frangenti è stata molto vicina alle primissime posizioni.

Nonostante 35 punti in ventuno gare, il ritmo alto delle squadre in coda fa sì che manchi ancora un tassello per festeggiare. Festa che potrebbe arrivare già domani in trasferta contro L’Alba Volley, squadra con due punti in meno rispetto alle albisolesi.

La stagione è stata disputata con un rosa modificata pochissimo rispetto all’anno precedente. “Abbiamo 35 punti dopo ventuno partite, avremmo firmato con il sangue”, commenta il coach Francesco Valle. Oltre a questo, l’esordio settimana scorsa della giovane Martina Bavazzano, anche lei prodotto del settore giovanile ceramista.