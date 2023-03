Albisola Pallavolo, il sestetto femminile Under 18 è campione territoriale: doppio 2-0 e festa biancazzurra ad Imperia

Albisola Superiore. Secondo titolo stagionale per l’Albisola Pallavolo-Planet Volley. A Imperia, la formazione guidata dai coach Luca Parodi e Samuele Lavagna si è laureata campione territoriale Under 18 femminile.

Un successo maturato grazie a due nette vittorie per 3 a 0 con due squadre “di casa”: in semifinale battuta Grafiche Amadeo Sanremo, mentre in finale proprio l’Imperia.

Dopo la salvezza ottenuta in Serie D ecco dunque un’altra grande soddisfazione per il duo Parodi-Lavagna, staff tecnico il quale ora si concentrerà insieme alle proprie atlete sulle semifinali regionali programmate del 23 aprile.