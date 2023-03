Albisola Pallavolo, entusiasmo alle stelle per i sestetti di Serie B e Serie B2: lo scorso weekend è arrivata un’esaltante doppia vittoria

Albisola Superiore. Sabato scorso (18 marzo) è stata una grande giornata per i colori biancazzurri. I sestetti dell’Albisola Pallavolo infatti, sia quello maschile che quello femminile, hanno vinto nei rispettivi campionati trasmettendo a tutto l’ambiente una notevole iniezione di fiducia.

Dopo la matematica promozione conquistata dal Clapsy Albisola (squadra impegnata in Serie D) e la vittoria del campionato Under 19 proseguono dunque le soddisfazioni per la società del presidente Venero Lo Bartolo, ora proiettata più che mai verso un finale di stagione tutto da vivere.



Le ragazze di coach Valle (impegnate in Serie B2) infatti, dopo la vittoria ottenuta in trasferta (1-3 il risultato finale) contro Cus Collegno, si apprestano ora ad affrontare la gara di sabato che le vedrà fronteggiare Fenera Chieri, questo mentre Louza e compagni, dopo essersi imporsi con un netto 3-0 nel match casalingo disputato con Novi Pallavolo, affronteranno il medesimo sestetto in occasione della ventunesima giornata del campionato di Serie B.

“Tutto perfetto, è andato tutto bene e ci siamo creati persino un po’ di fortuna – ha dichiarato Andrea Peluffo nel post gara -. Non abbiamo avuto paura di affrontare una squadra come Novi che per noi è sempre stata una vera e propria bestia nera e devo dire che tutto quello che ci siamo detti in settimana è stato fatto, quindi complimenti ai ragazzi.”

Grande protagonista del match è stato Omar Louza, opposto e capitano dei biancazzurri il quale ha trascinato i compagni con una super prestazione: “Abbiamo preparato bene la partita e siamo riusciti a mettere in campo ciò che ci ha chiesto lo staff tecnico. Sono contento, la squadra ha disputato davvero un’ottima gara.”

Successivamente Peluffo ha analizzato il cambio di passo mostrato dalla Fas Albisola Pallavolo nel girone di ritorno: “Sapevamo di avere nelle corde qualcosa di più simile a ciò che stiamo vedendo adesso. Credo che lo shock inerente a quanto accaduto ad Alessandro Campi (opposto infortunatosi durante la sosta, ndr) ha dato una scossa a tutto l’ambiente. Adesso ci stiamo rimboccando le maniche, tutti stiamo dando un contributo.”

A mettere la firma sui tre punti è stato Alessandro Cuzari, giovane opposto il quale ha realizzato l’ace decisivo. “Il mio compagno ha sfoggiato davvero un ottimo servizio – ha dichiarato Louza – non era facile uscire da quella rotazione. Il suo è stato un ottimo ingresso. Serviamo tutti dal primo all’ultimo, è stata una bella prestazione corale.”

Infine il capitano della Fas Albisola Pallavolo ha concluso il proprio intervento guardando al futuro: “Sicuramente prepareremo partita per partita, allenamento dopo allenamento. Non ci poniamo obiettivi, cercheremo però di conquistare più punti possibili. A fine anno tireremo le somme.”