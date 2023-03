Albero crolla sulla strada a Cairo e danneggia alcuni tralicci: problemi alla linea elettrica

Cairo-Villanova. Notte di lavoro per i vigili del fuoco, impegnati su due fronti, a Cairo, intorno alle 2, e a Villanova d’Albenga, intorno alle 5,30.

In entrambi i casi per via di due alberi caduti. A Cairo è successo in strada Praellera, dove a causa dell’accaduto alcuni tralicci hanno subito danni.

Per fortuna, l’orario notturno ha limitato i disagi alla linea elettrica, presto risolti dai vigili del fuoco, che si sono occupati di rimuovere l’albero dalla strada, e dai tecnici di Enel.

Il secondo albero, invece, è caduto alla prime luci del mattino. Si tratta di un ulivo, che è letteralmente crollato sulla strada per Ligo, in zona Villanova, impedendo il passaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Albenga, che si sono occupati di rimuoverlo.