Albenga Volley, U14 campione territoriale. Barbara Gioda: “Felicissimi, traguardo inaspettato”

Albenga. Un successo inaspettato ad inizio stagione quello di domenica per l’Under 14 dell’Albenga Volley, frutto del grande lavoro fatto in palestra dalle ragazze. Coach Di Vicino ha saputo indirizzare la squadra verso la giusta via, ma grande aiuto è arrivato anche dalla sua vice Barbara Gioda che commenta la vittoria del campionato territoriale di categoria.

“Siamo felicissimi, io e il coach, per questo grande traguardo, devo dire inaspettato a settembre quando abbiamo preso questo gruppo. Era praticamente un’Under 13 anche abbastanza acerba, tanto lavoro è stato fatto sul campo ma anche a livello mentale. Abbiamo fatto un gran campionato, ma molte cose abbiamo continuato a sbagliarle, tanto che è appena un mese che abbiamo inserito il palleggiatore unico e il libero. Io credo sempre nelle cose che faccio e voglio sempre arrivare alla vittoria, mi sono dedicata molto alle ragazze e per questo non posso che essere orgogliosa per quello che hanno fatto. Domenica è stata durissima, dopo essere passate in finale in vantaggio di due set, la stanchezza si è fatta sentire, ho cercato di tirare fuori dalle ragazze la grinta per arrivare la vittoria, è stato fantastico vedere il loro occhi che brillavano e vederle trionfare al tie-break. Giornata fantastica, davvero difficile da raccontare”.

Ma per Barbara il pensiero è anche fisso alla Serie C che, a tre giornate dal termine, ha quattro punti di vantaggio ma non può permettersi di abbassare la concentrazione: “Stiamo vivendo un bel momento, pieno di emozioni ma altamente faticoso. Siamo sempre super concentrati, ogni settimana lavoriamo sodo per arrivare pronti alla gara che ci attende, pensando solo al prossimo avversario. Studiamo sempre attentamente le nostre avversarie, dai punti di forza a quelli deboli, per cercare sempre di giocare la miglior pallavolo possibile. Tutti ci danno oramai per vincenti, ma non è così. Come dice sempre il coach ‘vedo un futuro roseo’, ma per far sì che sia così dobbiamo restare sul pezzo fino alla fine, se poi arriveremo davanti a tutti festeggeremo. E’ davvero bello lavorare con queste ragazze, sono già due anni che andiamo avanti insieme, speriamo di chiudere il campionato al meglio per poi dedicarci anche alla Coppa Liguria”.