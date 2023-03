Albenga, sopralluogo al Santa Maria di Lega e Forza Italia: “Mezzo ospedale ad oggi risulta chiuso”

Albenga. Visita dell’ospedale di Albenga questa mattina per i consiglieri di Forza Italia, Eraldo Ciangherotti, e Lega, Cristina Porro, che hanno deciso di “passare in rassegna i 6 piani del nosocomio con i suoi relativi reparti operativi e ambulatori aperti”.

È la prima tappa di una sorta di tour all’interno del nosocomio ingauno che, iniziato oggi, si rinnoverà settimanalmente “per ascoltare, non solo gli operatori sanitari, ma anche l’utenza presente”.

“Partendo dal V piano, direzione aziendale – hanno spiegato, – abbiamo appreso la notizia del pensionamento di una grande professionista, la dottoressa Franca Rudasso che ha coordinato negli ultimi anni il circuito vaccinale anticovid per il distretto albenganese in maniera esemplare”.

“Nonostante al quinto piano la direzione medica non sia stata proprio entusiasta della nostra presenza, abbiamo deciso di visitare ogni singolo piano per renderci conto di quali e quanti spazi

siano operativi e quanti sigillati con nastro segnaletico da cantiere. In pratica, mezzo ospedale ad oggi è chiuso”, hanno proseguito.

“Merita di essere evidenziata oggi, tra le tante pagine di buona sanità, al sesto piano, la presenza del day surgery di chirurgia della mano dove operano da quasi un anno, con grande professionalità e con la fama che li contraddistingue, i medici dell’equipe della Padre fondatore Renzo Mantero”, hanno concluso Ciangherotti e Porro.