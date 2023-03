Albenga. Nell’ambito delle iniziative della settimana dedicata al “Re carciofo” si è tenuto questa mattina dalle ore 11, in una bellissima giornata di sole, uno show cooking degli studenti dell’istituto Giancardi-Galilei-Aicardi di Alassio/Albenga.

Un’occasione per i giovani allievi di mettersi alla prova in cucina e far assaggiare ai presenti in piazza San Michele davanti al comune, gratuitamente, piatti e ricette a base di carciofo spinoso, un prodotto tipico della piana particolarmente apprezzato.

Alcune aziende del territorio e Ortofrutticola hanno messo a disposizione dei ragazzi i prodotti con i quali sono stati cucinati i piatti: orzotto ai carciofi e croccante al caffè e olive, carciofi farciti ai gamberi e pesto di fave; il tutto sorseggiando un drink al carciofo.

Questo evento è stata anche l’occasione per stabilire un rapporto tra gli studenti e il territorio, di cucinare a contatto con le persone, condividere ricette da far assaggiare al pubblico e offrire in diretta la possibilità di osservare e capire come cucinano gli chef e gli allievi.

guarda tutte le foto 8



Show-cooking degli studenti dell’alberghiero in piazza

A coordinare lo show cooking lo chef Roberto de Palo insieme a Katiuscia Giuria e Patrizia Marziano.