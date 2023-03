Albenga Runners, un lungo weekend di gare e successi

Albenga. Anche nello scorso fine settimana la squadra ingauna si è ben distinta nelle diverse manifestazioni podistiche in programma.

Si è iniziato sabato con la gara sulla neve Sunset Running Race che si è svolta al tramonto di Prato Nevoso su un percorso di 10 chilometri. Nella conosciuta località sciistica delle Alpi Liguri l’andorese Michela Volpara si è classificata 142ª in 1:12’20″.

Domenica, invece, triplo appuntamento per gli Albenga Runners. Ad Arenzano si è disputata la seconda edizione della Ren Ten, 10 chilometri su strada che ha visto Marco Ghisolfo conquistare la 88ª posizione assoluta con l’ottimo crono di 40’58″.

Alla Stramilano sono stati 10 chilometri di emozioni per Elisa Vernazza che ha fatto il suo esordio in biancorosso nella corsa più amata dai milanesi che quest’anno ha compiuto 50 anni; sono state oltre sessantamila le persone che si sono riversate per le strade della città.

Per finire ancora splendidi risultati e doppio personal best delle freccerosse alla maratonina internazionale Città di Pistoia dove Bartolomeo Moraglia ha concluso la sua prova in 1h17’25″80 e Nicola Piccardo in 1h17’46″90, piazzandosi rispettivamente in 16ª e 17ª posizione nella classifica assoluta. Prestazioni che sono indice dell’ottimo stato di forma delle due frecce ingaune e che fanno ben sperare nell’imminente appuntamento del 2 aprile, la Maratona di Milano.