Albenga rifà il look agli asfalti: interventi di ripristino su viale Italia

Albenga. Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino asfalti su Viale Italia ad opera di Edigas. Gli interventi vedranno il rifacimento della carreggiata lato levante a cui si andranno ad aggiungere altri 250 metri quadri di asfalti commissionati dal Comune di Albenga alla ditta Icose (che sta già intervenendo per Edigas) nelle parti più ammalorate dell’asfalto della carreggiata a ponente.

Affermano il vicesindaco Alberto Passino e il sindaco Riccardo Tomatis: “Questi lavori, che non rientrano nel Piano Asfalti i cui interventi sono stati assegnati, attraverso due distinte procedure di gara, alle ditte Mainetto e Esostrade e che inizieranno ad Aprile, sono ripristini Edigas che ottimizziamo attraverso la compartecipazione del Comune per quel che concerne il ripristino delle parti più ammalorate dell’asfalto della carreggiata lato ponente”.

“Le esigenze di una città come Albenga, con un territorio molto ampio e particolarmente trafficato anche da mezzi pesanti sono molteplici e, sicuramente, non saranno esaurite con questi interventi, ma attraverso una programmazione continua che l’Amministrazione sta portando avanti in concerto con gli uffici, stiamo cercando di intervenire a 360 gradi sul territorio”.