Albenga piange Silvio Tentoni, punto di riferimento della Croce Bianca ingauna

Albenga. Lutto ad Albenga per la scomparsa di Silvio Tentoni, punto di riferimento nel mondo del volontariato e della Croce Bianca di Albenga.

Il sindaco Riccardo Tomatis lo ricorda così: “Silvio era un vero e proprio punto di riferimento all’interno della Croce Bianca di Albenga. Sempre disponibile, pronto ad aiutare e a darsi da fare. Era una persona generosa e altruista sempre presente in caso di necessità. Ricordo le chiacchierate, i momenti passati a ridere e scherzare magari di fronte agli ottimi piatti che preparava per tutti i volontari”.

“Silvio mancherà a tutti noi. In questo momento di grande dolore faccio le condoglianze a nome di tutta l’amministrazione alla sua famiglia, e a quella che è stata la sua seconda famiglia: la croce bianca di Albenga”, conclude.

Anche la croce bianca di Albenga ha commentato l’improvvisa scomparsa dell’amico: “Non ci sono parole per esprimere il dolore di tutti noi. Un pezzo della croce bianca, delle pubbliche assistenze e del mondo del volontariato in ambulanza. Una persona straordinaria che non può essere dimenticata”.