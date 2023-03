Albenga, lite finisce a calci e pugni in un supermercato di via al Piemonte: intervento di sanitari e carabinieri

Albenga. E’ successo questa mattina intono alle 11.00 all’interno di un supermercato di via al Piemonte: una lite tra due giovani ha richiesto l’intervento dei militi della Croce Bianca, del 118 e dei carabinieri.

Secondo quanto appreso, il diverbio tra due “rivali”, che già avevano manifestato intenzioni di aggressione reciproca, si è trasformata in una vera e proprio zuffa, con tanto di calci e pugni: una scena alla quale hanno assistito numerose persone. Immediata la richiesta di intervento, con l’arrivo sul posto dei militari oltre che del personale sanitario.

Alla fine i due sono stati separati e hanno rifiuto il ricovero in ospedale: per uno dei due contendenti è stato riscontrato un taglio all’orecchio, per entrambi ferite e contusioni a seguito della violenta scazzottata.

La situazione è poi tornata alla normalità e dopo gli accertamenti dei carabinieri si procederà, nel caso, per querele di parte.